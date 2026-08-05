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Sambhal News: डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों का हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: बहजोई थाना क्षेत्र की 24 वर्षीय विवाहिता रीना की टीएमयू अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में मामला समझौता कर शांत हुआ, लेकिन मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उचित इलाज न कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Sambhal News: डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों का हंगामा

Sambhal News: बहजोई थाना क्षेत्र के गांव अतरासी निवासी एक 24 वर्षीय विवाहिता की मुरादाबाद के पाकबड़ा स्थित टीएमयू अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद शव गांव लाया गया। गांव पहुंचने पर मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर समय से उचित इलाज न कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बलकनपुर निवासी जसविंदर ने बताया कि तीन वर्ष पहले उन्होंने अपनी बहन रीना का विवाह बहजोई थाना क्षेत्र के गांव अतरासी निवासी अमित पुत्र जागन के साथ किया था।

परिजनों के अनुसार मंगलवार देर रात प्रसव पीड़ा होने पर रीना को पंवासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे मुरादाबाद के पाकबड़ा स्थित टीएमयू अस्पताल रेफर कर दिया। बुधवार दोपहर डिलीवरी के दौरान रीना की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बाद में अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हो गया और शव गांव ले जाया गया। महिला की मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग अतरासी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने गर्भावस्था के दौरान समय पर उचित चिकित्सक से इलाज नहीं कराया, जिससे रीना की जान चली गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद और हंगामा हुआ। मायके पक्ष ने घटना की सूचना पंवासा चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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