Sambhal News: मोबाइल पर बात कर रहा युवक हाईटेंशन बिजली करंट से झुलसा
Sambhal News: शहर के मोहल्ला लाडम सराय में 18 वर्षीय युवक राहुल, पड़ोसी की छत पर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी वह हाइटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। बिजली के करंट से गंभीर रूप से झुलसने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई। लोग हाइटेंशन बिजली लाइन हटाने की मांग कर रहे हैं।
Sambhal News: सदर कोतवाली क्षेत्र में शहर के मोहल्ला लाडम सराय में शुक्रवार सुबह पड़ोसी की छत पर खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहा 18 वर्षीय युवक घर के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट से युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। शहर के मोहल्ला लाडम सराय निवासी राहुल पुत्र रवि कुमार शुक्रवार सुबह पड़ोसी की छत पर खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वह छत से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से छू गया।
करंट लगने से राहुल गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर मौजूद परिजन युवक को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देकर युवक की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर है, और वह करीब 70 फीसदी झुलस गया है। आबादी के बीच होकर गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन हटवाने की लोगों ने मांग उठाई है।
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