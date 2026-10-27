योगी को फायदा पहुंचाएंगे ओवैसी, यूपी के लिए 'अच्छे'; रामदेव ने बताया कैसे
योग गुरु बाबा रामदेव ने सोमवार को कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी कुछ लोगों के वोट काटेंगे, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा फायदा होगा।
यूपी चुनाव 2027 को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी के कुछ लोगों के वोट काटने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा फायदा होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहना और वोट बंटवारा करना योगी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ समुदायों के वोट अगर अलग-अलग पार्टियों में बंट जाएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति और मजबूत होगी। योग गुरु ने ओवैसी को 'उत्तम' बताते हुए उनकी भूमिका को सकारात्मक बताया।
उत्तर प्रदेश के लिए ओवैसी उत्तम हैं
रामदेव ने संभल जिले के बबराला में आयोजित प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बने या न बने, लेकिन अब्दुल की सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी कहीं और के लिए अच्छे हों या न हों, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उत्तम हैं। उनके कारण कुछ लोगों के वोट कटने से योगी जी को बड़ा फायदा होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे, रामदेव ने कहा कि वह देश में अच्छी आत्माओं का शासन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद और वेदों के सिद्धांतों के अनुरूप, जिनमें आर्यत्व और दिव्यता है, ऐसी आत्माओं का साम्राज्य चारों ओर होना चाहिए।
खरगे के बयान पर क्या बोले बाबा रामदेव
बाबा रामदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसे बाबा रामदेव ने अनुचित और गलत बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी ऐसी ओछी और निचले स्तर की बातें नहीं करनी चाहिए। बाबा रामदेव ने साफ कहा कि राजनीतिक बहस में व्यक्तिगत और परिवार पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पिता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करना किसी भी पक्ष के लिए शोभा नहीं देता।
धर्म को कर रहे बदनाम
वहीं, सनातन धर्म की मौजूदा स्थिति और इसे बदनाम किए जाने के सवाल पर रामदेव ने कहा कि ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के कारण इसकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राम, कृष्ण, हनुमान और शिव का रूप धारण करके तथा शास्त्रों और तीर्थों के नाम पर धर्म को बदनाम कर रहे हैं। रामदेव ने कहा कि अंग्रेजों और भारत विरोधी ताकतों ने लूट, आपसी फूट, झूठ और फरेब के जरिए विभाजन के बीज बोए। उन्होंने कहा कि पाखंड, अंधविश्वास और आपसी वैमनस्य को समाप्त कर सनातन धर्म को विश्व के श्रेष्ठ धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका खारिज होने और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बारे में पूछे जाने पर योग गुरु ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं और नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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