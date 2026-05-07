सात फेरों से पहले मंडप में दो दुल्हनों की एंट्री, दिनभर चली पंचायत, रात में लौटी बारात
संभल के देऊपुरा गांव में बुधवार को एक शादी समारोह तब चर्चा का विषय बन गया जब सात फेरों के समय मंडप में एक साथ दो दुल्हनें आकर बैठ गईं। इस नजारे को देख दूल्हा भड़क गया और उसने केवल तय युवती से ही शादी करने की शर्त रखी।
यूपी के संभल में क्षेत्र के देऊपुरा गांव में बुधवार को शादी के मंडप में अजब ही नजारा देखने को मिला। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं, बस सात फेरे बाकी थे... लेकिन तभी दुल्हन की जगह एक साथ दो युवतियां बैठ गईं। यह नजारा देख बाराती हैरान रह गए और दूल्हा बिफर गया। उसने दो टूक कह दिया.... फेरे लूंगा तो एक से ही, दूसरी से मेरा कोई लेना-देना नहीं। मामला थाने की दहलीज तक जा पहुंचा, जहां दिनभर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 'एक' ही दुल्हन की विदाई तय हो सकी।
देऊपुरा गांव में विवाह समारोह का माहौल था। बारात चढ़ चुकी थी और खान-पान के बाद हिंदू रीति-रिवाज से फेरों की तैयारी चल रही थी। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक मंडप में एक के बजाय दो युवतियां आकर बैठ गईं। इस अप्रत्याशित घटना से खुशी का माहौल सन्नाटे और फिर शोर-शराबे में बदल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही मंडप में दो युवतियों के बैठने का कारण क्या है।
अचानक पैदा हुए इस हालात में दूल्हे ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उसने दूसरी युवती के साथ रस्में निभाने से साफ इनकार करते हुए मंडप छोड़ने की बात कही। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि गांव के जिम्मेदार लोगों को बीच-बचाव करना पड़ा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामला रजपुरा थाने जा पहुँचा।
दिनभर चली थाने में पंचायत
थाने में घंटों तक गहमागहमी बनी रही। एक ओर दूल्हा पक्ष अपनी जिद पर अड़ा था, तो दूसरी ओर इस स्थिति के पीछे के कारणों को लेकर चर्चाएं होती रहीं। पुलिस की मौजूदगी में गांव के संभ्रांत लोगों और दोनों पक्षों के बीच लंबी पंचायत चली। पुलिस ने भी कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर सुलह का रास्ता निकालने का प्रयास किया।
रात में हुई एक ही दुल्हन की विदाई
काफी जद्दोजहद और आपसी सहमति के बाद देर शाम विवाद सुलझा। समझौते के तहत यह तय हुआ कि दूल्हा केवल उसी युवती से विवाह करेगा, जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था। दूसरी युवती को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसके बाद गांव में दोबारा विधि-विधान से रस्में शुरू हुईं और देर रात एक ही दुल्हन की विदाई के साथ बारात वापस लौटी। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।