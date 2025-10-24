Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSambhal Violence: Preparations underway to establish CO office on land seized from mastermind Shariq Satha
संभल हिंसा : मास्टरमाइंड शारिक साठा की जब्त भूमि पर सीओ ऑफिस स्थापित करने की तैयारी

संक्षेप: यूपी के संभल में हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की जब्त जमीन पर सीओ ऑफिस बनाने की तैयारी है। पुलिस की मंशा है। जब्त की गई भूमि का आवंटन पुलिस के पक्ष में हो, इसके लिए पुलिस अफसरों ने न्यायालय से आग्रह किया गया है। 

Fri, 24 Oct 2025 09:56 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के संभल में बीते वर्ष शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा की जब्त की गई भूमि पर सीओ असमोली का कार्यालय बनाने की तैयारी है। सीओ ऑफिस स्थापित करने की पुलिस अफसरों की मंशा है। शारिक साठा की जब्त की गई भूमि का आवंटन पुलिस के पक्ष में हो, इसके लिए पुलिस अफसरों ने न्यायालय से आग्रह किया गया है। आग्रह पर न्यायालय द्वारा भूमि आवंटित किए जाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीते वर्ष 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। जिसमें चार युवकों की मौत हुई थी और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठे अतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें शारिक साठा की संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में अफसर इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के प्रयास में हैं।

इसी क्रम में शारिक साठा की जब्त की गई भूमि पर सीओ असमोली का कार्यालय स्थापित करने की मंशा है। ऐसे में पुलिस ने न्यायालय से आग्रह किया है कि शारिक साठा की उस भूमि को पुलिस को आवंटित कर दिया जाए। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि न्यायालय से आग्रह किया गया है, जैसे ही भूमि आवंटित होगी तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

