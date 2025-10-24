संभल हिंसा : मास्टरमाइंड शारिक साठा की जब्त भूमि पर सीओ ऑफिस स्थापित करने की तैयारी

संक्षेप: यूपी के संभल में हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की जब्त जमीन पर सीओ ऑफिस बनाने की तैयारी है। पुलिस की मंशा है। जब्त की गई भूमि का आवंटन पुलिस के पक्ष में हो, इसके लिए पुलिस अफसरों ने न्यायालय से आग्रह किया गया है।

यूपी के संभल में बीते वर्ष शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा की जब्त की गई भूमि पर सीओ असमोली का कार्यालय बनाने की तैयारी है। सीओ ऑफिस स्थापित करने की पुलिस अफसरों की मंशा है। शारिक साठा की जब्त की गई भूमि का आवंटन पुलिस के पक्ष में हो, इसके लिए पुलिस अफसरों ने न्यायालय से आग्रह किया गया है। आग्रह पर न्यायालय द्वारा भूमि आवंटित किए जाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीते वर्ष 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। जिसमें चार युवकों की मौत हुई थी और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के बाद सामने आया था कि विदेश में बैठे अतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें शारिक साठा की संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित भूमि को जब्त किया गया था। हिंदूपुरा खेड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में अफसर इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के प्रयास में हैं।