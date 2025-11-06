संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्तियां होंगी कुर्क, विदेश से भारत लाने की भी तैयारी

संक्षेप: यूपी के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट जारी करेगी। संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी हो रही है। उसको भारत वापस लाने के तैयारी हो रही है।

उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट जारी करेगी। संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी हो रही है। पुलिस इंटरपोल की मदद से उसे विदेश से भारत लाने की कार्रवाई भी शुरू करेगी।

शहर के मोहल्ला दीपा सराय निवासी अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा के खिलाफ 1991 में गुजरात से ट्रक गायब होने के मामले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद संभल, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों और दिल्ली सहित कई प्रदेशों में 54 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। विदेश में रहकर साठा ने बीते वर्ष हुई हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की और अपने गुर्गों के जरिये विदेशी व देशी हथियार भिजवाकर चार लोगों की हत्या कराई।

अब पुलिस रेड कार्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी पुलिस ने करीब 14 साल पहले साठा की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और अक्टूबर महीने में उसके घर मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कराया था। सितंबर महीने में पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। एलओसी की कार्रवाई कराने के बाद अब पुलिस रेड कार्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी कर रही है। साठा की विदेशी युवक के साथ सोने के बिस्कुट हाथ में लेकर बैठे हुए तस्वीर भी वायरल हुई है। जिससे उसका नाम गोल्ड तस्करी से जुड़ रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इंटरपोल की मदद लेने से शारिक साठा को भारत लाने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर रहे हैं।