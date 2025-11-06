Hindustan Hindi News
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्तियां होंगी कुर्क, विदेश से भारत लाने की भी तैयारी

Thu, 6 Nov 2025 03:08 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट जारी करेगी। संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी हो रही है। पुलिस इंटरपोल की मदद से उसे विदेश से भारत लाने की कार्रवाई भी शुरू करेगी।

शहर के मोहल्ला दीपा सराय निवासी अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा के खिलाफ 1991 में गुजरात से ट्रक गायब होने के मामले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद संभल, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों और दिल्ली सहित कई प्रदेशों में 54 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। विदेश में रहकर साठा ने बीते वर्ष हुई हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की और अपने गुर्गों के जरिये विदेशी व देशी हथियार भिजवाकर चार लोगों की हत्या कराई।

अब पुलिस रेड कार्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी

पुलिस ने करीब 14 साल पहले साठा की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और अक्टूबर महीने में उसके घर मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कराया था। सितंबर महीने में पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। एलओसी की कार्रवाई कराने के बाद अब पुलिस रेड कार्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी कर रही है। साठा की विदेशी युवक के साथ सोने के बिस्कुट हाथ में लेकर बैठे हुए तस्वीर भी वायरल हुई है। जिससे उसका नाम गोल्ड तस्करी से जुड़ रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इंटरपोल की मदद लेने से शारिक साठा को भारत लाने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर रहे हैं।

साठा के गुर्गों ने चलाई थीं गोलियां

आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान शारिक साठा के गुर्गेां ने विदेशी पिस्टल से गोलियां चलाई थीं। एसआईटी को मौके से विदेशी कारतूस के खोखे मिले थे। जब तीनों गुर्गे गिरफ्तार किए गए तो शारिक साठा की भूमिका सामने आई। गुर्गों ने बताया कि शारिक साठा ने ही हथियार व कारतूस उपलब्ध कराए थे और उसने ही भीड़ और पुलिस पर गोलियां चलाने के लिए कहा था।

