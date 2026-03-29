संभल के SP केके विश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा आज लेंगे 7 फेरे, चर्चा में IPS कपल की शादी

आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई बारात लेकर बाड़मेर के धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थानी परंपराओं के बीच आईपीएस केके विश्नोई और अंशिका वर्मा सात फेरे लेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पारंपरिक सजावट और सांस्कृतिक झलकियां आईपीएस कपल की शादी के समारोह को खास बनाएंगी।

IPS Couple Marriage: यूपी कैडर के दो चर्चित आईपीएस अधिकारी संभल के एसपी केके विश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा आज परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। यह शादी इन दिनों सोशल मीडिया और यूपी की ब्यूरोक्रेसी ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों अधिकारी अपने अलग कार्यशैली और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। दोनों की शादी आज राजस्थान के जोधपुर में होने जा रही है। शादी से पहले बाड़मेर के धोरीमन्ना में हल्दी और बारात सभा सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान माहौल सादगी भरा रहा। परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। आईपीएस केके विश्नोई अपने गांव के लोगों के बीच नजर आए। दोनों की 25 मार्च को सगाई हुई थी। 30 मार्च को भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया है।

हल्दी रस्म के दौरान आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई पीले कुर्ता और सफेद पायजामा में नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार विश्नोई रविवार को बारात लेकर बाड़मेर के धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। जोधपुर में राजस्थानी परंपराओं के बीच आईपीएस केके विश्नोई और अंशिका वर्मा सात फेरे लेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पारंपरिक सजावट और सांस्कृतिक झलकियां आईपीएस कपल की शादी के समारोह को खास बनाएंगी।

गोरखपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी पहली मुलाकात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएस केके विश्नोई 2018 और अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। दोनों की पहली मुलाकात गोरखपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी। 25 मार्च को दोनों की सगाई संभल में हुई और अब दोनों विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। केके विश्नोई मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर के निवासी हैं, जबकि अंशिका वर्मा प्रयागराज की रहने वाली हैं।

25 को हुई वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत आईपीएस केके विश्नोई और अंशिका वर्मा के वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत 25 मार्च को संभल में सगाई समारोह के साथ हुई। इसके बाद के सभी मुख्य कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। 27 मार्च को बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव में हल्दी और संगीत का कार्यक्रम हुआ। 29 मार्च को दोनों अधिकारी सात फेरे लेंगे। जबकि 30 मार्च को जोधपुर के लारिया रिसोर्ट में एक भव्य रिसेप्शन (प्रीतिभोज) का आयोजन किया गया है। इसमें कई वीवीआईपी मेहमानों के शामिल होने की संभावना है।