संभल के SDM की कार का एक्सीडेंट, उत्तराखंड में टकराकर पलटी, डॉ. पत्नी समेत घायल हुए अफसर

संभल के एसडीएम की कार का उत्तराखंड के रामनगर में एक्सीडेंट हो गया। कार सड़क पर लगे डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसके कारण उसमें सवार उत्तर प्रदेश के संभल जिले के उपजिलाधिकारी विकास चंद्रा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।

संभल के एसडीएम की कार का उत्तराखंड के रामनगर में एक्सीडेंट हो गया। कार सड़क पर लगे डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसके कारण उसमें सवार उत्तर प्रदेश के संभल जिले के उपजिलाधिकारी विकास चंद्रा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह हादसा पीरूमदारा में शनिवार देर रात हुआ जब चंद्रा अपनी कार में पत्नी डॉ दीक्षा शर्मा के साथ यात्रा कर रहे थे और उनकी कार राष्ट्रीय राजमार्ग-309 पर लगे डिवाइडर से टकराने के बाद कई बार पलटी।

हादसे के समय चंद्रा स्वयं कार चला रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल दंपति को तत्काल पीरूमदारा के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए पहले उन्हें उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर के एक अस्पताल के लिए और फिर वहां से उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

पीरूमदारा के अस्पताल के चिकित्सक डॉ सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि जब पति-पत्नी को लाया गया, दोनों की हालत बहुत नाजुक थी। इस हादसे में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग का पीरूमदारा वाला हिस्सा दुर्घटनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया है और पिछले केवल एक माह में ही वहां करीब 10 हादसे हो चुके हैं।