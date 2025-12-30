Hindustan Hindi News
पंचायत सचिवालय में जमकर चलीं कुर्सियां, प्रधान-विरोध पक्ष भिड़े; फर्जी वोट की जांच को पहुंची थीं SDM

पंचायत सचिवालय में जमकर चलीं कुर्सियां, प्रधान-विरोध पक्ष भिड़े; फर्जी वोट की जांच को पहुंची थीं SDM

संक्षेप:

बीएलओ द्वारा फर्जी वोट बनाने की शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि 13 साल की बच्ची का भी वोट बना दिया गया था। कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोट बनवाए हैं, जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर पहले ही 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

Dec 30, 2025 10:39 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव बिलालपत में फर्जी वोट प्रकरण की जांच के दौरान मंगलवार को कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। जांच करने पहुंचीं एसडीएम के सामने ही ग्राम प्रधान और विरोधी पक्ष आपस में भिड़ गए। पंचायत सचिवालय में सरेआम कुर्सियां चलीं और मारपीट हुई, जिसमें दो लोग लहूलुहान हो गए। हालात बेकाबू होते देखकर डिप्टी कलेक्टर और राजस्व टीम ने खुद को एक कमरे में बंद कर जान बचाई। पुलिस ने मौके से सात लोगों को हिरासत में लिया है और प्रधानपति समेत पांच पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

गांव बिलालपत में नवंबर महीने में बीएलओ द्वारा फर्जी वोट बनाने की शिकायत डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया से की गई थी। डीएम की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि 13 साल की बच्ची का भी वोट बना दिया गया था। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोट बनवाए हैं, जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर पहले ही 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसी प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी और नायब तहसीलदार की टीम गांव पहुंची थीं।

डिप्टी कलेक्टर जब पंचायत सचिवालय में दोनों पक्षों को बैठाकर पूछताछ कर रही थीं, तभी ग्राम प्रधान पति कमर और पूर्व प्रत्याशी आबिद हुसैन के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष अफसरों की मौजूदगी की मर्यादा भूल गए और एक-दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया। मारपीट में आबिद और उसका भाई माजिद गंभीर रूप से घायल हो गए।

सचिवालय के भीतर मचे तांडव को देख डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग की टीम सहम गई। खुद को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारी कमरे में घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। मौके से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी मोहित चौधरी जब भारी फोर्स के साथ पहुंचे, तब कहीं जाकर टीम सुरक्षित बाहर निकल सकी।

