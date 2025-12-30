पंचायत सचिवालय में जमकर चलीं कुर्सियां, प्रधान-विरोध पक्ष भिड़े; फर्जी वोट की जांच को पहुंची थीं SDM

संक्षेप: बीएलओ द्वारा फर्जी वोट बनाने की शिकायत डीएम से की गई थी। डीएम की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि 13 साल की बच्ची का भी वोट बना दिया गया था। कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोट बनवाए हैं, जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर पहले ही 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

यूपी के संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव बिलालपत में फर्जी वोट प्रकरण की जांच के दौरान मंगलवार को कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। जांच करने पहुंचीं एसडीएम के सामने ही ग्राम प्रधान और विरोधी पक्ष आपस में भिड़ गए। पंचायत सचिवालय में सरेआम कुर्सियां चलीं और मारपीट हुई, जिसमें दो लोग लहूलुहान हो गए। हालात बेकाबू होते देखकर डिप्टी कलेक्टर और राजस्व टीम ने खुद को एक कमरे में बंद कर जान बचाई। पुलिस ने मौके से सात लोगों को हिरासत में लिया है और प्रधानपति समेत पांच पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

गांव बिलालपत में नवंबर महीने में बीएलओ द्वारा फर्जी वोट बनाने की शिकायत डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया से की गई थी। डीएम की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि 13 साल की बच्ची का भी वोट बना दिया गया था। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोट बनवाए हैं, जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर पहले ही 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसी प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी और नायब तहसीलदार की टीम गांव पहुंची थीं।

डिप्टी कलेक्टर जब पंचायत सचिवालय में दोनों पक्षों को बैठाकर पूछताछ कर रही थीं, तभी ग्राम प्रधान पति कमर और पूर्व प्रत्याशी आबिद हुसैन के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष अफसरों की मौजूदगी की मर्यादा भूल गए और एक-दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया। मारपीट में आबिद और उसका भाई माजिद गंभीर रूप से घायल हो गए।