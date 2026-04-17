समधी से अवैध संबंधों में बाधक बने पति की कराई हत्या, देवर को फंसाने की कोशिश पुलिस ने की फेल
यूपी के संभल में एक महिला ने अपने समधी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी ने यह कदम उठाया और देवरों को फंसाने की कोशिश की।
UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां एक महिला ने समधी से अवैध संबंधों और अपनी बेवफाई को छिपाने के लिए अपने ही सुहाग की बलि चढ़ा दी। धनारी थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी में अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने अपने समधी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने न केवल इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई, बल्कि चचेरे देवरों को फंसाने की महिला की शातिर साजिश को भी नाकाम कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
घटना मंगलवार रात की है, जब भिरावटी निवासी नरेश कुमार (40 वर्ष) अपने खेत पर लहसुन की फसल की रखवाली करने के लिए सो रहा था। बुधवार सुबह उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर मिला। मृतक की पत्नी शीला ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए अपने चचेरे देवरों पर हत्या की आशंका जताई। हालांकि, पुलिस को महिला के बयानों में विरोधाभास लगा, जिसके बाद जांच की दिशा बदल दी गई।
अवैध संबंध और खूनी स्क्रिप्ट
पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने गुरुवार को बहजोई कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश किया। एसपी ने बताया कि मृतक नरेश की पत्नी शीला के उसके समधी सत्यपाल (निवासी उधरनपुर अजमतनगर) के साथ लंबे समय से अवैध संबंध थे। नरेश को इस बात की भनक लग चुकी थी और वह दोनों के बीच दीवार बन रहा था। इसी बाधा को हटाने के लिए शीला ने अपने प्रेमी (समधी) के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची।
वारदात की रात का घटनाक्रम
मंगलवार रात करीब 10 बजे शीला हमेशा की तरह अपने पति को दूध देने खेत पर गई। पति को दूध पिलाने के बाद वह घर लौटी और फोन कर सत्यपाल को बुलाया। इसके बाद दोनों बाइक से दोबारा खेत पर पहुँचे। नरेश उस समय गहरी नींद में था। दोनों ने मिलकर नरेश के ही गमछे से उसका गला घोंट दिया और मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सत्यपाल फरार हो गया और शीला घर आकर सो गई, ताकि किसी को शक न हो।
पुलिस की जांच में खुली पोल
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब दम घुटने (Strangulation) से मौत की पुष्टि हुई, तो पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल के आधार पर शीला से सख्ती से पूछताछ की। मनोवैज्ञानिक दबाव में शीला टूट गई और उसने समधी के साथ मिलकर जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी समधी सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त गमछा और बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।