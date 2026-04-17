समधी से अवैध संबंधों में बाधक बने पति की कराई हत्या, देवर को फंसाने की कोशिश पुलिस ने की फेल

यूपी के संभल में एक महिला ने अपने समधी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी ने यह कदम उठाया और देवरों को फंसाने की कोशिश की।

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां एक महिला ने समधी से अवैध संबंधों और अपनी बेवफाई को छिपाने के लिए अपने ही सुहाग की बलि चढ़ा दी। धनारी थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी में अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने अपने समधी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने न केवल इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई, बल्कि चचेरे देवरों को फंसाने की महिला की शातिर साजिश को भी नाकाम कर दिया।

क्या है पूरा मामला? घटना मंगलवार रात की है, जब भिरावटी निवासी नरेश कुमार (40 वर्ष) अपने खेत पर लहसुन की फसल की रखवाली करने के लिए सो रहा था। बुधवार सुबह उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर मिला। मृतक की पत्नी शीला ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए अपने चचेरे देवरों पर हत्या की आशंका जताई। हालांकि, पुलिस को महिला के बयानों में विरोधाभास लगा, जिसके बाद जांच की दिशा बदल दी गई।

अवैध संबंध और खूनी स्क्रिप्ट पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने गुरुवार को बहजोई कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश किया। एसपी ने बताया कि मृतक नरेश की पत्नी शीला के उसके समधी सत्यपाल (निवासी उधरनपुर अजमतनगर) के साथ लंबे समय से अवैध संबंध थे। नरेश को इस बात की भनक लग चुकी थी और वह दोनों के बीच दीवार बन रहा था। इसी बाधा को हटाने के लिए शीला ने अपने प्रेमी (समधी) के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची।

वारदात की रात का घटनाक्रम मंगलवार रात करीब 10 बजे शीला हमेशा की तरह अपने पति को दूध देने खेत पर गई। पति को दूध पिलाने के बाद वह घर लौटी और फोन कर सत्यपाल को बुलाया। इसके बाद दोनों बाइक से दोबारा खेत पर पहुँचे। नरेश उस समय गहरी नींद में था। दोनों ने मिलकर नरेश के ही गमछे से उसका गला घोंट दिया और मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सत्यपाल फरार हो गया और शीला घर आकर सो गई, ताकि किसी को शक न हो।