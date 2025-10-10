लोगों को निशाना बनाने के बजाए उनके हित में काम करे यूपी और केंद्र सरकार: सांसद बर्क

संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि राज्य सरकार को लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रशासन के साथ जनता का जुड़ाव मजबूत होगा।

यूपी के संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि राज्य सरकार को लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रशासन के साथ जनता का जुड़ाव मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद ने बृहस्पतिवार रात दीपा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि संभल में कई परिवारों को तालाब की जमीन पर कथित रूप से मकान बनाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, “चाहे कोई 500 मीटर दूर रहता हो या 50 किलोमीटर दूर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा अपना है। अगर कुछ भी गलत होता है, तो मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा।

बर्क ने कहा कि कुछ नोटिस जल्दबाजी में जारी किए गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्याय होगा। सांसद ने कहा, “लोगों को निशाना बनाने के बजाय सरकार और प्रशासन को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो नागरिकों की मदद करें। जब लोगों को फायदा होता है, तो वे जुड़ते हैं। लेकिन समुदायों को निशाना बनाकर प्रशासन केवल अलगाव पैदा कर रहा है।” उन्होंने इन कार्रवाइयों को 'बदले से प्रेरित' और 'एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा' करार दिया।