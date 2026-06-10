संभल में बड़ी कार्रवाई, आम रास्ते पर बनी ईदगाह के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहाया

Sambhal Major action: उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। आम रास्ते पर बनी ईदगाह के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहाया गया है।

Sambhal bulldozer action: उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ा ऐक्शन हुआ। कस्बे के टंकी मोहल्ला में बुधवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आम रास्ते पर बने ईदगाह की बाउंड्री वॉल के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर पंचायत की जेसीबी से कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

टंकी मोहल्ला स्थित ईदगाह की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा सार्वजनिक रास्ते पर बना हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए जाने पर प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बुधवार को उपजिलाधिकारी विकास चंद्र राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इसके बाद नगर पंचायत की जेसीबी की सहायता से रास्ते में बाधा बन रही बाउंड्री वॉल के हिस्से को हटाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया।

सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।