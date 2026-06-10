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संभल में बड़ी कार्रवाई, आम रास्ते पर बनी ईदगाह के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहाया

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Sambhal Major action: उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। आम रास्ते पर बनी ईदगाह के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहाया गया है।

संभल में बड़ी कार्रवाई, आम रास्ते पर बनी ईदगाह के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहाया

Sambhal bulldozer action: उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ा ऐक्शन हुआ। कस्बे के टंकी मोहल्ला में बुधवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आम रास्ते पर बने ईदगाह की बाउंड्री वॉल के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर पंचायत की जेसीबी से कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

टंकी मोहल्ला स्थित ईदगाह की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा सार्वजनिक रास्ते पर बना हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए जाने पर प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बुधवार को उपजिलाधिकारी विकास चंद्र राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इसके बाद नगर पंचायत की जेसीबी की सहायता से रास्ते में बाधा बन रही बाउंड्री वॉल के हिस्से को हटाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया।

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सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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लखनऊ में भी 27 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर

वहीं लखनऊ में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 27 करोड़ रुपये मूल्य की 1.265 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। यह अभियान नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर चलाया गया। तहसील बक्शी का तालाब और नगर निगम की टीम ने ग्राम मड़ियाव, तिवारीपुर और रसूलपुर कायस्थ में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। जेसीबी मशीनों की मदद से सरकारी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग, अस्थायी बाउंड्रीवाल और अन्य अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान ग्राम मड़ियाव की तालाब भूमि, रसूलपुर कायस्थ की चारागाह भूमि और तिवारीपुर की तालाब भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 27 करोड़ रुपये आंका गया है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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