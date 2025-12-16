Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSambhal DM please help! Remove these wires from our roof the girls pleaded District Magistrate took action
डीएम अंकल प्लीज! हमारी छत से ये तार हटवा दो, बच्चियों की गुहार पर कलेक्टर का ऐक्शन

डीएम अंकल प्लीज! हमारी छत से ये तार हटवा दो, बच्चियों की गुहार पर कलेक्टर का ऐक्शन

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इससे बच्चियां कहती हैं कि डीएम अंकल प्लीज! हमारे ये तार हटवा दो। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। ऊपर मकान भी नहीं बनवा पा रहे हैं। इसके बाद डीएम ऐक्शन आए।

Dec 16, 2025 05:08 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया पर यूपी के संभल जिले की दो बच्चियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान प्रशासनिक समस्याओं की ओर खींचा है। वीडियो में बच्चियां बेहद मासूम लेकिन प्रभावशाली अंदाज में सीधे डीएम संभल से गुहार लगाती नजर आ रही हैं। इसके बाद मामला डीएम तक पहुंचा तो वो ऐक्शन में आ गए। इसके बाद बिजली विभाग ने इस तार को हटा दिया है। इसकी पुष्टि पुलिस विभाग के ऐक्स पर रिप्लाई पोस्ट से हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वायरल वीडियो में बच्चियों का कहना है कि उनके घर के ऊपर से एक बिजली की लाइन गुजर रही है, जिसमें पिछले करीब 15 वर्षों से बिजली सप्लाई बंद है। इसके बावजूद यह तार अब तक नहीं हटाई गई है। इसी कारण वे अपने घर की ऊपर की मंजिल नहीं बनवा पा रही हैं और परिवार को रोजमर्रा की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

वीडियो में एक बच्ची अपना पता बताते हुए कहती है कि हेलो डीएम सर संभल, हमारे घर के ऊपर से यह तार जा रही है, इसे हटवा दो। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। बच्चियों की सादगी और साफ शब्दों में रखी गई बात ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया। यह वीडियो एक्स पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की, वहीं कुछ ने यह सवाल भी उठाया।

ये भी पढ़ें:इस जिले में इन कर्मचारियों की 5 दिन तक छुट्टियां रद्द, कड़ाई से पालन के निर्देश

हालांकि, अधिकतर लोगों ने बच्चियों की हिम्मत, समझदारी और अपनी बात रखने के तरीके की सराहना की है। सोशल मीडिया पर यह मांग तेज हो गई है कि बंद पड़ी बिजली की लाइन को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि परिवार को राहत मिल सके। इसके बाद डीएम ऐक्श्न में आए और तार हटा दिया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Sambhal News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |