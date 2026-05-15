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यूपी में कुदरत का सुखद करिश्मा, महिला ने एक हफ्ते में चार बच्चों को दिया जन्म

Yogesh Yadav
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संभल के ओवरी गांव की अमीना ने चार बच्चों (दो बेटे, दो बेटियां) को जन्म दिया है। मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में हुई इस नॉर्मल डिलीवरी ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। 9 मई को पहले बच्चे और 14 मई को तीन अन्य बच्चों का जन्म हुआ। फिलहाल मां और चारों बच्चे स्वस्थ हैं।

यूपी में कुदरत का सुखद करिश्मा, महिला ने एक हफ्ते में चार बच्चों को दिया जन्म

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली क्षेत्र के गांव ओवरी में कुदरत का एक सुखद और दुर्लभ चमत्कार देखने को मिला है। एक 24 वर्षीय महिला ने अपनी पहली ही डिलीवरी में चार बच्चों को जन्म दिया है। इस घटना की सबसे खास और दुर्लभ बात यह है कि इन चारों बच्चों का जन्म एक ही दिन नहीं, बल्कि एक सप्ताह के अंतराल में हुआ है।

दो साल का इंतजार और चार गुना खुशी

गांव ओवरी निवासी अलीम की शादी करीब दो वर्ष पहले अमीना (24) से हुई थी। शादी के बाद से ही परिवार अपनी पहली संतान का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन यह इंतजार इतना यादगार और सुखद होगा, इसकी कल्पना अलीम के परिवार या गांव वालों ने कभी नहीं की थी। जैसे ही गांव में एक साथ दो बेटों और दो बेटियों के आने की खबर फैली, अलीम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया।

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एक हफ्ते का अंतराल: एक दुर्लभ मेडिकल केस

अमीना को प्रसव पीड़ा होने पर 9 मई को मुरादाबाद स्थित टीएमयू (TMU) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यह मामला 'अत्यंत दुर्लभ' (Extremely Rare) श्रेणी में आता है। 9 मई को अमीना ने पहले एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने पाया कि गर्भ में अभी और बच्चे हैं, लेकिन प्रसव की प्रक्रिया रुक गई। ठीक पांच दिन बाद, अमीना ने तीन और बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटा और दो बेटियां शामिल हैं।

आमतौर पर बहु-भ्रूण प्रसव (Multiple Births) में सभी बच्चों का जन्म कुछ ही मिनटों या घंटों के अंतराल पर हो जाता है, लेकिन यहां एक हफ्ते का फासला रहा, जो चिकित्सा विज्ञान में बहुत कम देखने को मिलता है।

नॉर्मल डिलीवरी: डॉक्टरों के लिए बड़ी उपलब्धि

टीएमयू अस्पताल के विशेषज्ञों के लिए यह मामला किसी चुनौती से कम नहीं था। अस्पताल के डायरेक्टर अजय गर्ग, चीफ मैनेजर वैभव जैन और अनिल गुप्ता ने इसे टीमवर्क और आधुनिक चिकित्सा प्रबंधन की जीत बताया है। डॉक्टरों के अनुसार, ऐसे हाई-रिस्क मामलों में आमतौर पर 'सिजेरियन' (C-Section) का सहारा लिया जाता है, क्योंकि मां और बच्चों दोनों की जान को खतरा रहता है। लेकिन डॉक्टरों के समर्पण और अमीना के साहस से इन चारों बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया गया।

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मां और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ

फिलहाल चारों नवजात बच्चों और उनकी मां को डॉक्टरों की विशेष निगरानी (नर्सरी) में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चारों बच्चों का वजन और स्वास्थ्य स्थिर है। इलाके में इस घटना को 'ऊपर वाले की रहमत' माना जा रहा है। अलीम के घर में फिलहाल जश्न का माहौल है और लोग इन बच्चों को 'चमत्कारी' कह रहे हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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