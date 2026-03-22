यूपी में हादसा: टेंपों से टकराई तेज रफ्तार कार, कार-किशोरी समेत चार लोगों की मौत, आठ घायल
संभल में जिले के मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम तेज रफ्तार कार और टेंपो की गांव उधरनपुर अजमतनगर मझोला के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीर और ग्रामीण दौड़कर बचाव करने पहुंचे।
Sambhal News: यूपी के संभल में हादसा हो गया। धनारी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम तेज रफ्तार कार और टेंपो की गांव उधरनपुर अजमतनगर मझोला के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीर और ग्रामीण दौड़कर बचाव करने पहुंचे।
पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस व निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने टेंपो सवार 12 वर्षीय किशोरी समेत चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक अज्ञात महिला समेत आठ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को वहां से रेफर कर दिया। एक अज्ञात महिला समेत तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि कार के ओवरटेक करने से हादसा हुआ है।
हादसे के बाद मच गई चीख-पुकार
बबराला से बहजोई आ रहे टेंपो की गांव उधरनपुर अजमतनगर के बीच बहजोई की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में जुनावई थाना क्षेत्र के गांव लहरा नगला श्याम निवासी कृपाल सिंह और प्रियांशु सवार थे, जोकि बहजोई की तरफ से घर लौट रहे थे। कार की टक्कर लगने से टेंपो क्षतिग्रस्त हो गया। अंदर लोगों के फंसने से चीख पुकार मच गई। राहगीर और ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और अंदर फंसे बच्चों व लोगों को बाहर निकाला। सूचना पाकर धनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
हादसे में आठ घायल
सभी घायलों को आनन-फानन में निजी वाहनों और एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने पाठकपुर की मढैंया निवासी राजेश कुमार (18) पुत्र कल्लू सिंह, किशोरी लाल (40) पुत्र झंडू सिंह, रजनी पुत्र ओमपाल निवासी रायपुर कलां और 45 वर्षीय एक अज्ञात मुस्लिम महिला को मृत घोषित कर दिया। जबकि रायपुर कला निवासी ओमपाल सिंह, उनकी पत्नी प्रवेश, दो वर्षीय बेटा कुलदीप और सात वर्षीय बेटी सलोनी, एक अज्ञात महिला, अकबरपुर गांव निवासी शौकीन व कार सवार प्रियांशु और कृपाल सिंह को रेफर कर दिया। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया, आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर प्रथम दृष्टया ओवर स्पीड के चलते भीषण हादसा हुआ है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेजे जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें