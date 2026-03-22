यूपी में हादसा: टेंपों से टकराई तेज रफ्तार कार, कार-किशोरी समेत चार लोगों की मौत, आठ घायल

संभल में जिले के मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम तेज रफ्तार कार और टेंपो की गांव उधरनपुर अजमतनगर मझोला के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीर और ग्रामीण दौड़कर बचाव करने पहुंचे।

Sambhal News: यूपी के संभल में हादसा हो गया। धनारी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम तेज रफ्तार कार और टेंपो की गांव उधरनपुर अजमतनगर मझोला के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीर और ग्रामीण दौड़कर बचाव करने पहुंचे।

पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस व निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने टेंपो सवार 12 वर्षीय किशोरी समेत चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक अज्ञात महिला समेत आठ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को वहां से रेफर कर दिया। एक अज्ञात महिला समेत तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि कार के ओवरटेक करने से हादसा हुआ है।

हादसे के बाद मच गई चीख-पुकार बबराला से बहजोई आ रहे टेंपो की गांव उधरनपुर अजमतनगर के बीच बहजोई की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में जुनावई थाना क्षेत्र के गांव लहरा नगला श्याम निवासी कृपाल सिंह और प्रियांशु सवार थे, जोकि बहजोई की तरफ से घर लौट रहे थे। कार की टक्कर लगने से टेंपो क्षतिग्रस्त हो गया। अंदर लोगों के फंसने से चीख पुकार मच गई। राहगीर और ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और अंदर फंसे बच्चों व लोगों को बाहर निकाला। सूचना पाकर धनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।