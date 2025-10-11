अब शर्म किसे आनी चाहिए? तालिबान के मंत्री के देवबंद दौरे पर सांसद बर्क का योगी सरकार पर तंज

यूपी के दौरे पर आए तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को लेकर संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने योगी सरकार ने कटाक्ष किया। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया।

यूपी के दौरे पर आए तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को लेकर संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने योगी सरकार ने कटाक्ष किया। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। संभल सांसद ने आश्चर्य जताया कि तालिबान को लेकर 'दोहरे मापदंड' क्यों हैं। बृहस्पतिवार को छह दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे मुत्तकी चार साल पहले तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के बाद भारत आने वाले पहले वरिष्ठ तालिबान मंत्री हैं। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है।

'फेसबुक' पर लिखे एक पोस्ट में बर्क ने कहा, 'जब भारत सरकार खुद तालिबान के मंत्री मुत्तकी को भारत आमंत्रित करती है और उनका स्वागत करती है, तो कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब संभल के सांसद डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क ने तालिबान के बारे में बयान दिया, तो सीएम योगी ने कहा कि उन्हें (बर्क को) शर्म आनी चाहिए। यही नहीं शफीकुर्रहमान द्वारा तालिबान को लेकर दिए गए बयान के बाद यूपी पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। उन्होंने पोस्ट में कहा, 'अब वही तालिबानी मंत्री आगरा में ताजमहल देखेंगे और देवबंद जाएंगे और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये दोहरे मापदंड क्यों? अब शर्म किसे आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी?'

2021 में बर्क के खिलाफ दर्ज हुआ था केस अगस्त 2021 में, संभल से तत्कालीन लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर उनके बयानों के बाद राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का बचाव किया था और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बराबर बताया था। भाजपा नेता राजेश सिंघल की शिकायत के बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत आरोप लगाया गया था। तत्कालीन सांसद पर धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।