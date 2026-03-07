Hindustan Hindi News
नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी सपा, राज्यसभा चले गए, अखिलेश यादव ने कसा तंज

Mar 07, 2026 03:57 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, भाषा
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनें, लेकिन अब वह राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को यहां पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि जब सपा ने पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन किया था, तब पार्टी चाहती थी कि बसपा प्रमुख मायावती प्रधानमंत्री बनें।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख ने कहा, 'जब 'इंडिया' गठबंधन बना तो हम सब मिलकर नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा कि अब नीतीश जी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे निकल गई तथा अब उन्हें (नीतीश) राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त करेगी।' उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्याक) समुदाय से संबंधित लोगों का अपमान है।

राज्यसभा सदस्य बड़ा है या मुख्यमंत्री

उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया 'आप लोग बताएं कि राज्यसभा सदस्य बड़ा है या मुख्यमंत्री।' अखिलेश के पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने की खबरों पर अखिलेश ने 'एक्स' पर लिखा था, ‘बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण! यह दिखने में राजनीतिक अपहरण है, लेकिन दरअसल यह बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार माँग लिया। अगला नंबर… समझदार को इशारा काफ़ी।’

भारत की विदेश नीति भारत की सरकार और जनता तय करेगी

अमेरिका-ईरान विवाद पर एक सवाल के जवाब में सपा प्रमुख ने कहा, 'हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत संकट की बात है। विदेश नीति विदेश के लोग तय नहीं कर सकते, भारत की विदेश नीति क्या होगी, यह भारत की सरकार और भारत के लोग तय करेंगे।' खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों के फंसे होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''जितने लोग खाड़ी देशों में है और वापस आना चाहते हैं, सरकार को जिम्मेदारी से उनको वापस लाना चाहिए।' प्रेसवार्ता से पूर्व कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

बेरोजगारों की संख्या बढ़ी

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार में बेरोजगार बाप की संख्या बढ़ी है। यूपी एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग झूठा है। वो झूठ बोल रहा है कि फ़ार्म -7 फार्म फर्जी नहीं भरवाए गए। जो मुख्यमंत्री ट्रेन की रफ़्तार बढ़ने पर बजाये वो क्या चुनाव जिएगा। शंकराचर्य के साथ ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार टैक्स लगा कर महंगाई बढ़ाती जा रही है। सिलेंडर पर सीधे 60 रूपये बढ़ा दिया याद रखिये एक बार महंगाई होने के बाद काम नहीं होती है, जहां-जहां भाजपा की सरकार है, लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

Akhilesh Yadav Samajwadi Party Up Latest News
