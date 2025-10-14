Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssamajwadi party will not field direct candidates in panchayat elections what is its strategy

पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी नहीं उतारेगी सपा! जानें क्या है रणनीति?

जो कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पद पर जीतकर आएंगे, उनके आधार पर सपा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रणनीति बनाएगी। रणनीतिकारों का मानना है कि इससे कोई विवाद नहीं होगा। कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर पाएंगे और उनके बीच सामंजस्य बना रहेगा।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 11:43 AM
पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी नहीं उतारेगी सपा! जानें क्या है रणनीति?

UP Panchayat Chunav: समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी न उतारने का निर्णय ले सकती है। पार्टी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर अपने अधिकारिक प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी। पार्टी अपनी रणनीति इन पदों के नतीजे आने के बाद बनाएगी। इस निर्णय के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में पार्टी से दावेदारी कहीं कार्यकर्ताओं-नेताओं के बीच मनमुटाव की वजह न बन जाए जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। हालांकि अभी अधिकारिक तौर पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पद पर जीतकर आएंगे, उनके आधार पर सपा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रणनीति बनाएगी। इससे पार्टी में निचले स्तर पर कोई विवाद नहीं होगा। कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर पाएंगे और उनके बीच सामंजस्य बना रहेगा।

अखिलेश ने भाजपा पर लगाया झूठे आकंड़ों से भ्रमित करने का आरोप

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। सरकार के आंकड़े झूठे और फर्जी है। भाजपा झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह करती है। सरकार हर मोर्च पर नाकाम है। अखिलेश ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि रायबरेली के बाल्मीकि समाज के युवक की हत्या समेत प्रदेश में कई घटनाएं हुई है, जहां पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। भाजपा सरकार सामंती मानसिकता से काम कर रही है।

सरकार पर कालाबाजारी को नियमित करने का लगाया आरोप

समाजवादी पार्टी मुखिया ने कहा कि ‘सर्ज प्राइसिंग’ के नाम पर भाजपा सरकार कालाबाजारी को नियमित करने का काम कर रही है। भाजपा मुनाफाखोरी में चंदे और कमीशन के नाम पर हिस्सेदारी लेती है। भाजपा का भ्रष्टाचार ही महंगाई की असली वजह है।

