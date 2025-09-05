यूपी पंचायत चुनाव में सपा उतारेगी प्रत्याशी, SP प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले

यूपी के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है कि 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में सपा समर्थित उम्मीदवारों को दमदारी से उतारेगी। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और प्रधान के 90 फीसदी पदों पर सपा का कब्जा होगा।

अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है कि 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को दमदारी से उतारेगी। जिला पंचायत सदस्य के समर्थित प्रत्याशी का चयन जिलाध्यक्ष द्वारा आपसी सामंजस्य से किया जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस में यह बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में श्रद्वेय नेताजी ने आरक्षण व्यवस्था लागू करके सभी को पंचायत में पहुंचने का अधिकार दिया, अन्यथा पंचायतों में एक ही परिवार का बोलबाला होता था। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और प्रधान के 90 फीसदी पदों पर सपा का कब्जा होगा।

भाजपा पर निशाना साधते हुए श्यामलाल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता पूंजीवाद और सामंतवाद से जूझ रही है। भाजपा सरकार वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रदेश सरकार विद्यालयों को बंद करके गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश का उत्थान सभी के शिक्षित बनने से होगा। 2027 के चुनाव में जनता सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा करके समाजवाद की स्थापना करेगी और वोट चोरी का मुंहतोड़ जवाब देगी।

वर्ष 2027 के चुनावों में सपा बनाएगी सरकार लखनऊ में समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया। बीकेटी से चिनहट ब्लॉक तक के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक गोमती यादव ने किया। कार्यक्रम में बूथ अध्यक्षों के उत्साहवर्धन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2027 के विधान सभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।