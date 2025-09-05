Samajwadi Party will field candidates in UP Panchayat elections, SP state president Shyamlal Pal said यूपी पंचायत चुनाव में सपा उतारेगी प्रत्याशी, SP प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSamajwadi Party will field candidates in UP Panchayat elections, SP state president Shyamlal Pal said

यूपी पंचायत चुनाव में सपा उतारेगी प्रत्याशी, SP प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले

यूपी के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है कि 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में सपा समर्थित उम्मीदवारों को दमदारी से उतारेगी। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और प्रधान के 90 फीसदी पदों पर सपा का कब्जा होगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:14 AM
share Share
Follow Us on
यूपी पंचायत चुनाव में सपा उतारेगी प्रत्याशी, SP प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले

अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा है कि 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को दमदारी से उतारेगी। जिला पंचायत सदस्य के समर्थित प्रत्याशी का चयन जिलाध्यक्ष द्वारा आपसी सामंजस्य से किया जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस में यह बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में श्रद्वेय नेताजी ने आरक्षण व्यवस्था लागू करके सभी को पंचायत में पहुंचने का अधिकार दिया, अन्यथा पंचायतों में एक ही परिवार का बोलबाला होता था। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और प्रधान के 90 फीसदी पदों पर सपा का कब्जा होगा।

भाजपा पर निशाना साधते हुए श्यामलाल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता पूंजीवाद और सामंतवाद से जूझ रही है। भाजपा सरकार वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रदेश सरकार विद्यालयों को बंद करके गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश का उत्थान सभी के शिक्षित बनने से होगा। 2027 के चुनाव में जनता सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा करके समाजवाद की स्थापना करेगी और वोट चोरी का मुंहतोड़ जवाब देगी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे 15 दिसंबर तक हो जाएगा तैयार, एक घंटे में तय होगी दूरी

वर्ष 2027 के चुनावों में सपा बनाएगी सरकार

लखनऊ में समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया। बीकेटी से चिनहट ब्लॉक तक के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक गोमती यादव ने किया। कार्यक्रम में बूथ अध्यक्षों के उत्साहवर्धन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2027 के विधान सभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।

बूथ प्रभारियों को प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प दिलाया

इस मौके पर सभी बूथ प्रभारियों को प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प दिलाया कि न्याय के राज की स्थापना के लिए अपना बूथ जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए मेहनत करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बन्द किया जा रहा है। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी तब तक हम संविधान को बचाने के लिए अपने हक एवं अधिकारों का प्रयोग सही रूप से नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व सदस्य विधान परिषद शशांक यादव एवं सांसद आके चौधरी मौजूद रहे।

Up News UP News Today Samajwadi Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |