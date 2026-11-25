अखिलेश यादव की एक और छलांग, संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र! महिलाओं को ₹40000 देने का वादा?
Samajwadi Party Manifesto 2027: सपा का ये घोषणा पत्र ऐसे समय में जारी होने जा रहा है, जब गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के साथ खींचतान मची हुई है। सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।
Akhilesh Yadav Manifesto 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सहयोगी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे पर चल रही चर्चा और बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने एक और चुनावी छलांग लगाने की घोषणा की है। पार्टी कल यानी गुरुवार (26 नवंबर) को संविधान दिवस के दिन चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। पार्टी ने इसे 'जन-मन घोषणा पत्र' नाम दिया है, जो तीन कैटगरी में होंगी। बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों (PDA) पर फोकस तो होगा ही इसके साथ-साथ आम जनता और महिलाओं के मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहेगा। इससे पहले पार्टी ने नई छलांग लगाते हुए मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया था।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दोपहर तीन बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में सपा का ये चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा। इस घोषणा पत्र को 'जन-मन घोषणा पत्र' और 'सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रण पत्र' नाम दिया गया है। इसे तीन कैटगरी में बनाया गया है। पहली कैटगरी राज्य स्तरीय होगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादे किए जाएंगे। इसमें राज्य की प्रगति का रोड मैप पेश किया जाएगा।
75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र
दूसरे स्तर का घोषणा पत्र जिला स्तरीय होगा। यानी राज्य के सभी 75 जिलों के लिए उनकी स्थानीय समस्याओं और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादों का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जबकि तीसरे स्तर पर राजधानी लखनऊ को विशेष तौर पर फोकस करते हुए एक अलग घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें लखनऊ के शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करते हुए चुनावी वादे किए जाएंगे।
महिलाओं को 40000 रुपये का वादा
सूत्रों ने बताया कि लखनऊ के तैयार घोषणा पत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को बड़ी जगह देते हुए राजधानी को जाम से मुक्ति करने की कार्ययोजना को जगह दी गई है। इसके तहत फ्लाईओवर और चमकती सड़कों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा पर भी जोर देने की बात कही जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को खास तवज्जो देने की तैयारी की गई है। समाजवादी पार्टी उन्हें सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान घोषमा पत्र में कर सकती है। हालांकि, इस स्कीम के तहत कौन पात्र होगा, इसकी जानकारी अभी इसमें नहीं दी जाएगी। महिलाओं के साथ-साथ युवाओं पर भी चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए जाने की उम्मीद है।
कांग्रेस-सपा में जारी है खींचतान
सपा का ये घोषणा पत्र ऐसे समय में जारी होने जा रहा है, जब गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के साथ खींचतान मची हुई है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच ही सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे दोनों दलों के बीच खींचतान चरम पर है। सपा के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस की राज्य कार्यसमिति के प्रमुख इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''हम भीख नहीं मांग रहे हैं।'' मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि जिन पांच सीट पर सपा ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें सहारनपुर भी शामिल है, जो उनका लोकसभा क्षेत्र है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि क्या सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं। सपा की इस घोषणा पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, ''जब एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप गंभीर नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है और क्या हमें बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं। पार्टी ही तय करेगी कि आगे क्या कदम उठाना है।''
सपा ने कांग्रेस को दिया था 26 सीटों का प्रस्ताव
बता दें कि इससे पहले दिन में दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के आवास पर पहले दौर की बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही। इसमें सपा ने 26 सीट का प्रस्ताव दिया था, जो कांग्रेस की उम्मीदों से बहुत कम था। गठबंधन सहयोगी की मंशा पर सवाल उठाते हुए मसूद ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) से। यह तय होना चाहिए कि हम भाजपा से लड़ना चाहते हैं या आपस में ही लड़ना चाहते हैं।'' सपा ने मंगलवार रात जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की, उनमें से चार पर अभी उसके विधायक हैं - सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, बेहट से उमर अली खान और अमरोहा से महबूब अली। ये सभी सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जहां सपा को भाजपा और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) से चुनौती मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।