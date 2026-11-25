Samajwadi Party Manifesto 2027: सपा का ये घोषणा पत्र ऐसे समय में जारी होने जा रहा है, जब गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के साथ खींचतान मची हुई है। सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।

Akhilesh Yadav Manifesto 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सहयोगी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे पर चल रही चर्चा और बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने एक और चुनावी छलांग लगाने की घोषणा की है। पार्टी कल यानी गुरुवार (26 नवंबर) को संविधान दिवस के दिन चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। पार्टी ने इसे 'जन-मन घोषणा पत्र' नाम दिया है, जो तीन कैटगरी में होंगी। बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों (PDA) पर फोकस तो होगा ही इसके साथ-साथ आम जनता और महिलाओं के मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहेगा। इससे पहले पार्टी ने नई छलांग लगाते हुए मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया था।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दोपहर तीन बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में सपा का ये चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा। इस घोषणा पत्र को 'जन-मन घोषणा पत्र' और 'सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रण पत्र' नाम दिया गया है। इसे तीन कैटगरी में बनाया गया है। पहली कैटगरी राज्य स्तरीय होगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादे किए जाएंगे। इसमें राज्य की प्रगति का रोड मैप पेश किया जाएगा।

75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र दूसरे स्तर का घोषणा पत्र जिला स्तरीय होगा। यानी राज्य के सभी 75 जिलों के लिए उनकी स्थानीय समस्याओं और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादों का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जबकि तीसरे स्तर पर राजधानी लखनऊ को विशेष तौर पर फोकस करते हुए एक अलग घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें लखनऊ के शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करते हुए चुनावी वादे किए जाएंगे।

महिलाओं को 40000 रुपये का वादा सूत्रों ने बताया कि लखनऊ के तैयार घोषणा पत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को बड़ी जगह देते हुए राजधानी को जाम से मुक्ति करने की कार्ययोजना को जगह दी गई है। इसके तहत फ्लाईओवर और चमकती सड़कों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा पर भी जोर देने की बात कही जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को खास तवज्जो देने की तैयारी की गई है। समाजवादी पार्टी उन्हें सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान घोषमा पत्र में कर सकती है। हालांकि, इस स्कीम के तहत कौन पात्र होगा, इसकी जानकारी अभी इसमें नहीं दी जाएगी। महिलाओं के साथ-साथ युवाओं पर भी चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए जाने की उम्मीद है।

कांग्रेस-सपा में जारी है खींचतान सपा का ये घोषणा पत्र ऐसे समय में जारी होने जा रहा है, जब गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के साथ खींचतान मची हुई है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच ही सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे दोनों दलों के बीच खींचतान चरम पर है। सपा के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस की राज्य कार्यसमिति के प्रमुख इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''हम भीख नहीं मांग रहे हैं।'' मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि जिन पांच सीट पर सपा ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें सहारनपुर भी शामिल है, जो उनका लोकसभा क्षेत्र है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि क्या सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं। सपा की इस घोषणा पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, ''जब एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप गंभीर नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है और क्या हमें बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं। पार्टी ही तय करेगी कि आगे क्या कदम उठाना है।''