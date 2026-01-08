Hindustan Hindi News
इस जिले में सपा को झटका, खाली करना होगा 20 साल पुराना दफ्तर, 15 दिन का मिला नोटिस

इस जिले में सपा को झटका, खाली करना होगा 20 साल पुराना दफ्तर, 15 दिन का मिला नोटिस

संक्षेप:

सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नगर पालिका ने बड़ा झटका दिया है। नगर पालिका ने सपा को नोटिस भेजकर दफ्तर खाली करने को कहा गया है। 20 साल पहले सपा सरकार में ये दफ्तर खोला गया था।  

Jan 08, 2026 05:52 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नगर पालिका ने बड़ा झटका दिया है। नगर पालिका ने सपा को नोटिस भेजकर दफ्तर खाली करने को कहा गया है। 20 साल पहले सपा सरकार में ये दफ्तर खोला गया था। महज 100 रुपये सालाना किराए पर जमीन आंवटित की गई थी। अवैध तरीके से खोले गए दफ्तर को अब खाली कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने सपा के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में खाली कराने का आदेश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद से सपा में खलबली मची है।

मुलायम सरकार में आवंटित हुई थी जमीन

नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार सीतापुर में टाउन हॉल में तीन हजार वर्ग फीट की जमीन पर जो सपा कार्यालय बना हुआ है उसके लिए जनवरी 2005 में मुलायम सिंह सरकार में जमीन आवंटित की गई थी। यह जमीन नजूल की है। इस पर बनी बना सपा का ऑफिस पूरी तरह से अवैध है। हालांकि मई 2005 में जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी सपा का कार्यालय लगातार चल रहा था। अग नगर पालिका ने सपा के जिलाध्यक्ष समेत पांच अन्य लोगों को नोटिस भेजा है। जिसमें कहा गया है कि 15 दिन में दफ्तर को खाली कर दें।

अवैध कब्जे को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को कहा, टाउन हॉल सार्वजनिक संपत्ति है और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पालिका इसे जनहित में अपने मूल रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। इस बीच, सपा के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने नोटिस को 'अवैध' बताया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास जमीन के वैध पट्टे के दस्तावेज हैं। छत्रपाल यादव ने कहा, हमें पहले सूचित नहीं किया गया था। नोटिस सात जनवरी को देर से चिपकाया गया था। हम वरिष्ठ नेताओं को सूचित करने के बाद कानूनी जवाब देंगे।

सपा ने भाजपा पर बोला हमला

सपा के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई कार्यालय सरकारी जमीन पर हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम कानूनी सलाह के बाद नोटिस का जवाब देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, अगर किसी चीज पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, तो उसे खाली किया जाना चाहिए। नोटिस उचित प्रक्रिया के बाद दिया गया है।" भाजपा प्रवक्ता एस एन सिंह ने इस मामले को लेकर कहा, नोटिस नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है और यह पूरी तरह से विधिसम्मत है।

