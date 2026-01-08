इस जिले में सपा को झटका, खाली करना होगा 20 साल पुराना दफ्तर, 15 दिन का मिला नोटिस

संक्षेप: सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नगर पालिका ने बड़ा झटका दिया है। नगर पालिका ने सपा को नोटिस भेजकर दफ्तर खाली करने को कहा गया है। 20 साल पहले सपा सरकार में ये दफ्तर खोला गया था।

यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी को नगर पालिका ने बड़ा झटका दिया है। नगर पालिका ने सपा को नोटिस भेजकर दफ्तर खाली करने को कहा गया है। 20 साल पहले सपा सरकार में ये दफ्तर खोला गया था। महज 100 रुपये सालाना किराए पर जमीन आंवटित की गई थी। अवैध तरीके से खोले गए दफ्तर को अब खाली कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद ने सपा के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में खाली कराने का आदेश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद से सपा में खलबली मची है।

मुलायम सरकार में आवंटित हुई थी जमीन नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार सीतापुर में टाउन हॉल में तीन हजार वर्ग फीट की जमीन पर जो सपा कार्यालय बना हुआ है उसके लिए जनवरी 2005 में मुलायम सिंह सरकार में जमीन आवंटित की गई थी। यह जमीन नजूल की है। इस पर बनी बना सपा का ऑफिस पूरी तरह से अवैध है। हालांकि मई 2005 में जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी सपा का कार्यालय लगातार चल रहा था। अग नगर पालिका ने सपा के जिलाध्यक्ष समेत पांच अन्य लोगों को नोटिस भेजा है। जिसमें कहा गया है कि 15 दिन में दफ्तर को खाली कर दें।

अवैध कब्जे को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को कहा, टाउन हॉल सार्वजनिक संपत्ति है और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पालिका इसे जनहित में अपने मूल रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। इस बीच, सपा के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने नोटिस को 'अवैध' बताया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास जमीन के वैध पट्टे के दस्तावेज हैं। छत्रपाल यादव ने कहा, हमें पहले सूचित नहीं किया गया था। नोटिस सात जनवरी को देर से चिपकाया गया था। हम वरिष्ठ नेताओं को सूचित करने के बाद कानूनी जवाब देंगे।