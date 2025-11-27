सीएम योगी और सवर्ण समाज के खिलाफ सपा प्रवक्ता की अभद्र टिप्पणी, RSS को भी धमकी; FIR

एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित डिबेट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सवर्ण समाज के पर अमर्यादित टिप्पणी सपा प्रवक्ता मनोज यादव द्वारा की गई। महंत राजू दास और आरएसएस को धमकी भी दी। यह आरोप लगाते हुए हिंदू रक्षा सेना से राष्ट्रीय संयोजक राघवेंद्र सिंह राजू ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर देकर आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। मुकदमा दर्ज हो गया है। राघवेंद्र के मुताबिक प्रवक्ता की टिप्पणी से सवर्ण समाज आहत है। इस कृत्य के कारण समाज में माहौल बिगड़ सकता है।

हिंदू रक्षा सेना से राष्ट्रीय संयोजक राघवेंद्र सिंह राजू ने अपनी तहरीर में लिखा कि बीते दिनों एक टीवी चैनल द्वारा डिबेट का आयोजन किया गया। डिबेट में मदरसों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) की जांच को लेकर कट्टरपंथियों द्वारा एतराज किए जाने का मुद्दा था। डिबेट में सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने बोलते हुए संत राजू दास के साथ आरएसएस एवं भाजपा प्रवक्ता सत्यनाराण सिंह को धमकी देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सवर्ण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। इस तरह का वीडियो वायरल और सवर्ण समाज पर अभद्र टिप्पणी करके जातीय उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है। राघवेंद्र सिंह राजू ने मांग की कि ऐसे में आरोपी सपा प्रवक्ता मनोज यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जाए। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया का वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।