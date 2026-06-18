किसके नेतृत्व में टूटने जा रही सपा, ओपी राजभर ने अब यह भी बता दिया, अखिलेश संग कौन कर रहा खेल?

यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही यहां की राजनीति में सपा और सुभासपा यानी अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है। राजभर ने बुधवार को सपा में टूट का दावा किया और गुरुवार को इशारों में बता दिया कि कौन बागियों का नेतृत्व करेगा।

ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट के बीच अब यूपी में सपा की टूट को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। योगी के मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में टूट की भविष्यवाणी करके यूपी की सियासत को गरमा दिया है। राजभर के दावे को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हवा दी और टूटने वाले सांसदों की संख्या तक बता दी। इस बीच गुरुवार को राजभर ने नया दावा करते हुए यह भी बता दिया कि किसके नेतृत्व में सपा में टूट होने जा रही है।

कौन करेगा सपा के बागियों का नेतृत्व ओपी राजभर ने एक्स पर लिखा कि कल से सब पूछ रहे हैं कि क्या सही में सपा में टूट होने जा रही है। तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की 'बागी भूमि' का एक लाल करेगा। राजभर ने किसी जिले या नेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन यूपी में बागी भूमि बलिया को कहा जाता है। वैसे तो बलिया के कई लाल सपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बलिया से सांसद भी सपा के ही सनातन पांडेय हैं। राजभर ने अपनी पोस्ट में आगे जो कुछ लिखा उससे माना जा रहा है कि उनका इशारा सनातन पांडेय की तरफ ही है।

बागी भूमि का लाल ही क्यों राजभर ने लिखा कि बागी भूमि का लाल नेतृत्व क्यों न करे? कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे 'बागी बलिया' का लाल बहुत आहत है। राजभर ने कहा कि योजना पहले से थी लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब टूट होकर रहेगी।

अखिलेश को नसीहत भी दी राजभर ने इसके साथ ही अखिलेश यादव को नसीहत भी दी। कहा कि मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, एसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें। और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगें।