किसके नेतृत्व में टूटने जा रही सपा, ओपी राजभर ने अब यह भी बता दिया, अखिलेश संग कौन कर रहा खेल?
यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही यहां की राजनीति में सपा और सुभासपा यानी अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है। राजभर ने बुधवार को सपा में टूट का दावा किया और गुरुवार को इशारों में बता दिया कि कौन बागियों का नेतृत्व करेगा।
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट के बीच अब यूपी में सपा की टूट को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। योगी के मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में टूट की भविष्यवाणी करके यूपी की सियासत को गरमा दिया है। राजभर के दावे को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हवा दी और टूटने वाले सांसदों की संख्या तक बता दी। इस बीच गुरुवार को राजभर ने नया दावा करते हुए यह भी बता दिया कि किसके नेतृत्व में सपा में टूट होने जा रही है।
कौन करेगा सपा के बागियों का नेतृत्व
ओपी राजभर ने एक्स पर लिखा कि कल से सब पूछ रहे हैं कि क्या सही में सपा में टूट होने जा रही है। तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की 'बागी भूमि' का एक लाल करेगा। राजभर ने किसी जिले या नेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन यूपी में बागी भूमि बलिया को कहा जाता है। वैसे तो बलिया के कई लाल सपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बलिया से सांसद भी सपा के ही सनातन पांडेय हैं। राजभर ने अपनी पोस्ट में आगे जो कुछ लिखा उससे माना जा रहा है कि उनका इशारा सनातन पांडेय की तरफ ही है।
बागी भूमि का लाल ही क्यों
राजभर ने लिखा कि बागी भूमि का लाल नेतृत्व क्यों न करे? कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे 'बागी बलिया' का लाल बहुत आहत है। राजभर ने कहा कि योजना पहले से थी लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब टूट होकर रहेगी।
अखिलेश को नसीहत भी दी
राजभर ने इसके साथ ही अखिलेश यादव को नसीहत भी दी। कहा कि मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, एसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें। और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगें।
अखिलेश का पलटवार, जो डर गया, वह चला गया
बुधवार को राजभर के दावे के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था। एक्स पर ही पोस्ट के जरिए कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है 50 या फिर सिर्फ़ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। हालांकि प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश ने यह जरूर कहा कि जो भाजपा से डर जाएगा वह चला जाएगा। कहा कि बीजेपी इसी तरह से काम करती है। लालच देकर और डरा कर पार्टियों को तोड़ती है। राज्यसभा चुनाव में सभी ने देखा था कि किस तरह से विधायकों और एमएलसी को तोड़ा गया था। जो भाजपा से डरेगा वह सपा को छोड़कर चला जाएगा। सपा बहादुर लोगों की पार्टी है। भाजपा से बहादुरी के साथ सपा लड़ेगी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।