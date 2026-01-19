Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSamajwadi Party president Shyam Lal takes action removes Bareilly district president and dissolves executive committee
सपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐक्शन, इस जिले के अध्यक्ष को हटाया, कार्यकारिणी भी भंग की

सपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐक्शन, इस जिले के अध्यक्ष को हटाया, कार्यकारिणी भी भंग की

संक्षेप:

बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई कर दी। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बरेली जिला अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही बरेली की सभी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

Jan 19, 2026 08:29 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई कर दी। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बरेली जिला अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही बरेली की सभी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। उन्होंने कार्यकारिणी भंग किए जाने की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव को दे दी है। बतादें कि बरेली में इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेताओं में वर्चस्व की जंग चल रही है। बीते दिनों एसआईआर को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसआईआर प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की ली थी मीटिंग

रविवार को एसआईआर के प्रभारी और पूर्व एमएलसी शशांक यादव बरेली पहुंचे थे। उन्होंने सिविल लाइंस स्थित सपा कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की पहली बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा, एसआईआर की प्रक्रिया पर पार्टी पूरी सतर्कता के साथ पैनी नजर रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संगठित और सजग रहने का आह्वान किया। मंच से भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पहले 418 बूथ थे, जो बढ़कर 463 हो गए हैं, इसलिए कार्यकर्ता सजग रहें, तभी उनकी बात को काटते हुए सुल्तान बेग ने आंकड़े को गलत बता दिया। माहौल गर्माता देख जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने दोनों को समझाकर बैठा दिया। बैठक में पूर्व विधायक विजयपाल ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हर स्तर पर जागरूक रहकर मतदाता अधिकारों की रक्षा करेंगे।

संगठन में पोस्टरवार, अगल-अलग रास्ता अख्तियार

सपा के जिला और महानगर संगठन में इन दिनों पोस्टर वार को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि जिला के कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष की पोस्टर हटा दी जा रही हैं तो महानगर के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष की तस्वीर गायब हो रही है। यह बात इस कदर तक बढ़ गई है कि दोनों अध्यक्ष एक-दूसरे को दुआ सलाम तक नहीं कर रहे हैं। शनिवार देर शाम तो पार्टी कार्यालय में लगे पोस्टर से एक अध्यक्ष की तस्वीर ही फाड़ दी गई। मामला तूल न पकड़े इसलिए सुबह होते-होते आनन फानन में वैसा ही पोस्टर तैयार कराकर वहां लगा दिया गया। इस संबंध में बात करने पर दोनों अध्यक्षों ने चुप्पी साध रखी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Samajwadi Party Up Latest News Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |