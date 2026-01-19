सपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐक्शन, इस जिले के अध्यक्ष को हटाया, कार्यकारिणी भी भंग की

संक्षेप: बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई कर दी। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बरेली जिला अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही बरेली की सभी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई कर दी। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बरेली जिला अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही बरेली की सभी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। उन्होंने कार्यकारिणी भंग किए जाने की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव को दे दी है। बतादें कि बरेली में इन दिनों समाजवादी पार्टी के नेताओं में वर्चस्व की जंग चल रही है। बीते दिनों एसआईआर को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई थी।

एसआईआर प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की ली थी मीटिंग रविवार को एसआईआर के प्रभारी और पूर्व एमएलसी शशांक यादव बरेली पहुंचे थे। उन्होंने सिविल लाइंस स्थित सपा कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की पहली बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा, एसआईआर की प्रक्रिया पर पार्टी पूरी सतर्कता के साथ पैनी नजर रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संगठित और सजग रहने का आह्वान किया। मंच से भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पहले 418 बूथ थे, जो बढ़कर 463 हो गए हैं, इसलिए कार्यकर्ता सजग रहें, तभी उनकी बात को काटते हुए सुल्तान बेग ने आंकड़े को गलत बता दिया। माहौल गर्माता देख जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने दोनों को समझाकर बैठा दिया। बैठक में पूर्व विधायक विजयपाल ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हर स्तर पर जागरूक रहकर मतदाता अधिकारों की रक्षा करेंगे।