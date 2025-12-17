यूपी में एसआईआर पर सपा की आपत्ति, अपलोड हो रही गलत वोटर लिस्ट; चुनाव आयोग से शिकायत

संक्षेप: यूपी में हो रहे एसआईआर पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की। अखिलेश यादव की सपा ने मतदेय स्थलों पर गलत मतदाता सूची अपलोड करने व गलत अनुपस्थित, विस्थापित व मृत सूची दिए जाने समेत अन्य शिकायतें चुनाव आयोग की हैं।

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मतदेय स्थलों पर गलत मतदाता सूची अपलोड करने व गलत अनुपस्थित, विस्थापित व मृत (एएसडी) सूची दिए जाने समेत अन्य शिकायतें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की हैं। पार्टी ने मांग की है कि सभी आपत्तियों का निपटारा करवाया जाए ताकि उन क्षेत्रों के वोटर अपना नाम मतदाता सूची में आसानी से दर्ज करवा सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सपा के केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह आपत्तियों पर फौरन कार्रवाई की मांग की है।

सपा ने कहा कि मैनपुरी में करहल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदेय स्थल संख्या-218, 219, 220, 221, 222, 225 व 228 पर 2003 की मतदाता सूची गलत अपलोड कर दी गई है, जिससे बीएलओ को मैपिंग करने में दिक्कत आ रही है। सूची में किसी दूसरे मतदेय स्थल के वोटरों का विवरण दिखा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अयोध्या सदर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदेय स्थल संख्या 54 में 2003 की गलत मतदाता सूची अपलोड है। बस्ती में एएसडी लिस्ट की गहन जांच करने के बाद सूची अपलोड की जाए। सपा ने मांग की है कि प्रयागराज की तरह सभी जिलों में एएसडी सूची कारण सहित व ऐसी जारी की जा जाए कि उसमें नामों की खोज हो सके। यह सूची सभी राजनैतिक दलों को भी दी जाए ताकि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो सके।