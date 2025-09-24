samajwadi party mla kavendra chaudary brother in law suicide in lucknow यूपी में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने की खुदकुशी, फंदे से लटका मिला शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssamajwadi party mla kavendra chaudary brother in law suicide in lucknow

यूपी में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने की खुदकुशी, फंदे से लटका मिला शव

लखनऊ में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले काफी समय से अवसाद में चल रहा था।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 24 Sep 2025 02:48 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने की खुदकुशी, फंदे से लटका मिला शव

यूपी के राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सपा विधायक काद्र चौधरी के साले ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले काफी समय से अवसाद में चल रहा था। हालांकि मौके पर सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

ये मामला गोमतीनगर सृजन विहार कॉलोनी का है। जहां 27 वर्षीय कार्तिकेय राज वर्मा ने फांसी लगा ली। वह अंबेडकरनगर में होटल भी चलाते थे। कार्तिकेय के जीजा कावेंद्र चौधरी बस्ती से सपा विधायक हैं। इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक कार्तिकेय के पिता शोभा राम वर्मा बलिया में जिला पंचायत विभाग में इंजीनियर हैं। मंगलवार देर रात कार्तिकेय ने फांसी लगा ली। बुधवार सुबह कमरे में फंदे पर कार्तिकेय को लटका देख नौकर ने शोर मचा दिया। घटना के समय शोभाराम घर पर नहीं थे। नौकर ने शोभाराम व अन्य घरवालों को सूचना दी।

आनन-फानन पड़ोसियों की मदद से कार्तिकेय को फंदे से उतारा और उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद कार्तिकेय को मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि कार्तिकेय अवसाद में काफी समय से थे। इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। तफ्तीश के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं खोली बेटे की हथकड़ी, दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मी

गोरखपुर में नर्सिंग छात्रा खुदकुशी के लिए पांचवीं मंजिल पर चढ़ी

उधर, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली सातवें सेमेस्टर की मेरठ की रहने वाली छात्रा सोमवार को बाल रोग विभाग की इमारत की पांचवीं मंजिल पर चढ़ गई। उसके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। बताया जा रहा है छुट्टी न मिलने से वह नाराज होकर गई थी। कॉलेज प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से छात्रा को सुरक्षित नीचे लाया गया। उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है।

Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |