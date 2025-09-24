यूपी में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने की खुदकुशी, फंदे से लटका मिला शव

लखनऊ में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले काफी समय से अवसाद में चल रहा था।

यूपी के राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सपा विधायक काद्र चौधरी के साले ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले काफी समय से अवसाद में चल रहा था। हालांकि मौके पर सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

ये मामला गोमतीनगर सृजन विहार कॉलोनी का है। जहां 27 वर्षीय कार्तिकेय राज वर्मा ने फांसी लगा ली। वह अंबेडकरनगर में होटल भी चलाते थे। कार्तिकेय के जीजा कावेंद्र चौधरी बस्ती से सपा विधायक हैं। इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक कार्तिकेय के पिता शोभा राम वर्मा बलिया में जिला पंचायत विभाग में इंजीनियर हैं। मंगलवार देर रात कार्तिकेय ने फांसी लगा ली। बुधवार सुबह कमरे में फंदे पर कार्तिकेय को लटका देख नौकर ने शोर मचा दिया। घटना के समय शोभाराम घर पर नहीं थे। नौकर ने शोभाराम व अन्य घरवालों को सूचना दी।

आनन-फानन पड़ोसियों की मदद से कार्तिकेय को फंदे से उतारा और उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद कार्तिकेय को मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि कार्तिकेय अवसाद में काफी समय से थे। इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। तफ्तीश के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।