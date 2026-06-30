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सपा विधायक कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा, बोले- अखिलेश का आदेश था

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सपा विधायक कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर ने कहा कि कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश पर इस्तीफा दिया। वो हमारे नेता हैं।

सपा विधायक कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा, बोले- अखिलेश का आदेश था

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) पद से इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर ने कहा कि कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश पर इस्तीफा दिया। वो हमारे नेता है। उनका आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। कमाल के इस इस्तीफ के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर नई सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि पिछले दिनों सांसद रुचि वीरा से उनकी अनबन चल रही थी। विवादों के सुलझाने के लिए हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दोनों के साथ लखनऊ में बैठक थी। माना जा रहा था कि मामला शांत हो गया। इस बीच आज विधायक कमाल अख्तर के इस इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद इकाई में लंबे समय से गुटबाजी चल रही थी। इसके बाद इसकी भनकपार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंची थी। इसके बाद इसको लेकर लखनऊ में बैठक हुई। दोनों पक्षों के साथ अखिलेश यादव भी बैठे थी। इस दौरान मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रुचि वीरा और कांठ विधायक कमाल अख्तर आमने-सामने आ गए। अखिलेश यादव के सामाने दोनों नेताओं ने खुलकर अपनी-अपनी शिकायतें रखीं। इस दौरान मामला शांत कराने के लिए खुद अखिलेश यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा।

इस्तीफे ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी

बैठक में राज्यसभा सदस्य जावेद अली, पूर्व नगर विधायक यूसुफ अंसारी, जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और सांसद प्रतिनिधि खुशनूद अली भी मौजूद रहे थे। सांसद रुचि वीरा ने भी नजरंदाज करने के आरोप लगाए थे। इस बैठक के बाद चर्चा थी कि अब मामला शांत हो गया है। इस बीच इस इस्तीफे ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है।

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मनोज कुमार पांडेय के बागी होने पर मुख्य सचेतक बने थे कमाल अख्तर

आपको बता दें कि बागी विधायक मनोज पांडेय के इस्तीफे के बाद सपा ने कमाल अख्तर को 28 जुलाई 2024 को मुख्य सचेतक बनाया था। इससे पहले विधायक मनोज कुमार पांडेय मुख्य सचेतक थे लेकिन 2024 राज्यसभा के दौरान बागी हुए मनोज कुमार पांडेय ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया था। यही नहीं मनोज कुमार पांडेय के भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष मतदान किया था। मनोज पांडेय के पाला बदलने के बाद यह पद खाली हुआ था जिस पर कमाल अख्तर को नियुक्त किया गया था। अब एक फिर कमाल अख्तर के इस्तीफे के बाद एक यह पद फिर खाली हो गया है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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