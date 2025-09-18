डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बैठक से बाहर किए गए सपा विधायक आनंद यादव, लगाए गंभीर आरोप

यूपी के बहराइच में समीक्षा बैठक करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बैठक से सपा विधायक आनंद यादव को जबरिया बाहर कर दिया गया। इससे बौखलाए विधायक ने डिप्टी सीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है।

यूपी के बहराइच में सपा-भाजपा की राजनीतिक रस्साकसी का अलग तरह का मामला सामने आया है। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात और समस्याएं बताने के लिए खुद डीएम ने बुलाया था। इसके बाद भी बैठक में पहुंचे सपा विधायक आनंद यादव को केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचते ही बाहर निकाल दिया गया। आनंद यादव का आरोप है कि पहले उनसे कहा गया कि आप सभागार से बाहर चले जाइए गोपनीय चर्चा करनी है। इसके बाद जब उन्होंने अपने बात कहने की कोशिश की तो जबरिया बाहर निकालने के लिए डीएम और सीडीओ को उनके पास भेज दिया गया। पूरे घटना से आक्रोशित विधायक ने केशव पर कई गंभीर आरोप लगाए और मामले को कोर्ट तक लेकर जाने की धमकी दी है।

कैसरगंज से विधायक आनंद यादव ने कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें बुलावा पत्र भेजा गया था। इसमें समय से उपस्थित होने का आग्रह किया गया था। क्षेत्र में एक पखवाड़े से भेड़िए का आतंक समेत कई ज्वलंत समस्याओं को रखने के लिए वह समय से पहले कलक्ट्रेट पहुंचकर सभागार में बैठे थे। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे तो उनको देखते ही कहा कि आप सभागार के बाहर डीएम के चैंबर में चले जाएं। गोपनीय बैठक होनी है उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी।

विधायक ने कहा कि जब वह अपनी बातों को रखने के लिए खड़े हुए तो डीएम और सीडीओ को उनके पास भेजकर जबरिया सभागार से बाहर कार्यालय में ले जाने को कहा गया। आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम के कहने पर जबरदस्ती हमें मीटिंग से बाहर कर दिया गया। जनप्रतिनिधि होने के नाते यह रवैया आहत करने वाला है। कहा कि क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने के लिए बैठक में आए थे।