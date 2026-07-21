अखिलेश की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में सपा का जोरदार प्रदर्शन, देखें PHOTOS
सपा प्रमुख अखिलेश की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर अपना विरोध दर्ज कराया।
samajwadi party protest in lucknow : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार शाम राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधान भवन के सामने बड़ी संख्या में जुटे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर अपना विरोध दर्ज कराया।
नगर अध्यक्ष और विधायक के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता
प्रदर्शन का नेतृत्व सपा नगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा ने किया। पार्टी नेताओं के अनुसार करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता विधान भवन के सामने पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार की कार्रवाई की आलोचना की।
शाम सात बजे से रात नौ बजे तक चला आंदोलन
सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शाम करीब सात बजे शुरू हुआ, जो रात लगभग नौ बजे तक जारी रहा। इस दौरान विधान भवन क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया।
पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा
सपा के नगर महासचिव गौरव सिंह यादव ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी को बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी देकर कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया है।
देर रात तक इको गार्डन में डटे रहे कार्यकर्ता
गौरव सिंह यादव के अनुसार रात करीब 10 बजे तक बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता इको गार्डन में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इसका जवाब आने वाले समय में देगी।
दिल्ली में क्या बोले- अखिलेश
अखिलेश ने मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। आजाद भारत में छात्रों के साथ कोई सरकार इस तरह का व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। छात्रों के सिर पर चोटे हैं। टांके लगे हैं। हाथ-पैर की हड्डियां टूट गई। सरकार ने हिटलर की तरह अपने निजी लोगों की गैंग से छात्रों पर लाठी चलवाया। छात्रों, नौजवानों को बुरी तरह मारा पीटा गया। हम लोग सुनते थे कि हिटलर ने अपनी प्राइवेट सेना बनाकर राजनीतिक विरोधियों पर अत्याचार किया था। अब देख भी लिया। लोकतंत्र में इसे कभी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। सपा मुखिया ने कहा कि नीट पेपर लीक और हेराफेरी की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा सरकार अपने संघी-साथी मंत्रियों पर इस्तीफे नहीं ले पा रही है। आज भाजपा सरकार के खिलाफ छात्रों-नौजवानों में गुस्सा है। सरकार ने नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के साथ खिलवाड़ किया। छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। युवा सरकार से नाराज है। यही नाराजगी दिल्ली में दिखाई दे रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें