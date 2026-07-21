अखिलेश की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में सपा का जोरदार प्रदर्शन, देखें PHOTOS

सपा प्रमुख अखिलेश की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर अपना विरोध दर्ज कराया।

samajwadi party protest in lucknow : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार शाम राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधान भवन के सामने बड़ी संख्या में जुटे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर अपना विरोध दर्ज कराया।

नगर अध्यक्ष और विधायक के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन का नेतृत्व सपा नगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा ने किया। पार्टी नेताओं के अनुसार करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता विधान भवन के सामने पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार की कार्रवाई की आलोचना की।

शाम सात बजे से रात नौ बजे तक चला आंदोलन सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शाम करीब सात बजे शुरू हुआ, जो रात लगभग नौ बजे तक जारी रहा। इस दौरान विधान भवन क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया।

पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा सपा के नगर महासचिव गौरव सिंह यादव ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी को बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी देकर कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया है।

देर रात तक इको गार्डन में डटे रहे कार्यकर्ता गौरव सिंह यादव के अनुसार रात करीब 10 बजे तक बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता इको गार्डन में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इसका जवाब आने वाले समय में देगी।