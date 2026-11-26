‘हम दर्द का बहता समंदर हैं, गंदा नाला नहीं’; अखिलेश के सामने आजम खान ने सुनाई आपबीती
Samajwadi Party Manifesto: रामपुर की एक कहानी सुनाकर आजम खान ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ लोगों का काम खेल बिगाड़ना होता है। उन्होंने सपा के चुनावी घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए कहा कि यह घोषणापत्र ऐसा है जो नई रोशनी लाएगा।
Samajwadi Party Manifesto: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संविधान दिवस के मौके पर पार्टी ने जन मन घोषणा पत्र यानी अपने चुनावी वादों की पोटली खोलने का फैसला किया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में चुनावी वादों का पिटारा खोलने से पहले सपा नेता आजम खान ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए कथित जुल्मों की लंबी दास्तां सुनाई। वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि वे मरने से पहले कुछ करके जाएंगे।
खान ने अपने ऊपर हुई ज्यादतियों की बात करते हुए कहा कि तन्हाई में जेल काटना उतना मुश्किल नहीं है, जितनी बड़ी सजा यह है कि एक बेगुनाह एमटेक बेटे को उसके पिता के साथ जेल के कैदखाने में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा, "इस तरह का अत्याचार तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने भी नहीं किया था और ऐसा जुल्म भगत सिंह के साथ भी नहीं हुआ था।" अपनी 85 साल की बड़ी बहन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “शरीफों के घरों में कुंडी लगे नहीं होते हैं। मेरी बुजुर्ग बहन, जो रिटायर्ड हैं, ने पांच किताबें लिखी हैं। वो थोड़ी शरीफ हैं, ज्यादा नहीं। वो चलने से लाचार हैं। उनके घर का दरवाजा खुला था। जब पुलिस उनके घर दाखिल हुई तो वो उठ भी नहीं सकीं लेकिन मेरी बुजुर्ग बहन को वे लोग घसीट कर ले गए।”
आजम खान भावुक भी हो गए
अपने ऊपर हुए जुल्मों की दास्तां सुनाते हुए आजम खान भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, "हम बहता हुआ दर्द का समंदर हैं, गंदा नाला नहीं। हम इंसानों से दिल बांटते नहीं। हम वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा हैं।" उन्होंने कहा, “हम बड़े सख्त जान हैं, जो यहां जिंदा खड़े हैं।” मंच से अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए आजम खान ने कहा कि वह कई बार मुख्यमंत्री बनेंगे और न जाने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शायद उस समय वह मौजूद नहीं रहेंगे।
अखिलेश भी आते जेल तो…
रामपुर के एक वाकये का जिक्र करते हुए आजम खान ने बताया कि जब सूमो मोटरकार आई थी, तब नेताजी के साथ उनके पास भी वो कार आई थी। खान ने कहा कि उन्होंने वह गाड़ी नहीं खरीदी थी बल्कि पार्टी ने खरीदकर उन्हें दी थी। ये बात भी साफ कर देता हूं, वरना ईडी वाले उसका भी हिसाब मांगने लगेंगे। आजम खान ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि वह जब जेल में थे, तब चाहते थे कि अखिलेश यादव भी छह महीने के लिए जेल आ जाएं, ताकि उन्हें भी जेल का सच मालूम पड़े कि वहां कैसे गुजरते हैं दिन कैसी गुजरती हैं रातें।
कांग्रेस पर भी तंज
रामपुर की एक कहानी सुनाकर आजम खान ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ लोगों का काम खेल बिगाड़ना होता है। उन्होंने सपा के चुनावी घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए कहा कि यह घोषणापत्र ऐसा है जो नई रोशनी लाएगा। जिससे हर दिल का अंधेरा दूर हो जाए। लोग बहुत डरे हुए हैं। उनके अंदर से खौफ दूर होगा। उन्होंने कहा कि पीडीए के प्रण-पत्र में जो बातें या वायदे नहीं है, अखिलेश जी की सरकार बनने पर वह भी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।