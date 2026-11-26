‘23 फसलों पर MSP की गारंटी, 24 घंटे में गन्ना उत्पादकों को भुगतान’; सपा के पिटारे में किसानों के लिए क्या-क्या?
Samajwadi Party Manifesto: सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी 23 फसलों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की लीगल गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है।
Samajwadi Party Manifesto: अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और छलांग लगाते हुए आज (गुरुवार, 26 नवंबर) को संविधान दिवस के दिन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे 'जन-मन घोषणा पत्र 2027' और पीडीए का प्रणपत्र नाम दिया है। इसके तहत महिलाओं, युवाओं, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ-साथ राज्य के किसानों पर विशेष फोकस किया गया है और उन्हें अपने पाले में लामबंद करने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की हैं।
समाजवादी पार्टी ने कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का वादा किया है। इस घोषणा पत्र में किसानों के ऋण माफ (Loan Waiver) करने की योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के साथ-साथ 23 फसलों और दूध पर MSP की लीगल गारंटी देने का वादा किया गया है। पार्टी ने किसान सहायक योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने का भी वादा किया है, ताकि कृषि का आधुनिकीकरण हो सके।
तत्काल कर्जमुक्ति और 24 घंटे में गन्ना भुगतान का फॉर्मूला
सपा के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा आकर्षण किसानों की ऋण माफी का वादा है, जिसे सपा सरकार बनने पर तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा गन्ना किसानों के वर्षों पुराने भुगतान संकट को खत्म करने के लिए सपा ने 15,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कॉर्पस फंड बनाने का ऐलान किया है। इस फंड के जरिए गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर सीधे उनके खातों में करने का वादा किया गया है। साथ ही, वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात कही गई है।
23 फसलों और दूध पर MSP की कानूनी गारंटी
सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी 23 फसलों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की लीगल गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, सब्जियों और अन्य फसलों जैसे आलू, टमाटर और प्याज में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार मूल्य क्षतिपूर्ति योजना लागू करेगी।
मुफ्त बिजली, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और 'न्यू विलेज'
घोषणा पत्र में कृषि लागत घटाने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए किसानों को पूरी तरह मुफ्त बिजली दे ने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजला मुफ्त दी जाएगी। सपा के प्रण-पत्र में आगे कहा गया है कि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं व इंटरनेट से लैस 'न्यू विलेज' बनाए जाएंगे। इसके साथ ही, किसानों को आवारा पशुओं से राहत दिलाना और खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।