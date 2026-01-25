सपा नेताओं का हंगामा, मणिकर्णिका घाट जाने से पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे सांसद वीरेंद्र सिंह

संक्षेप: वाराणसी में सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में रविवार को सपा कार्यकर्ताओं के साथ मणिकर्णिका घाट पर जाने की घोषणा कर दी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को शहर के विभिन्न हिस्सों में रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

यूपी के वाराणसी में सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में रविवार को सपा कार्यकर्ताओं के साथ मणिकर्णिका घाट पर जाने की घोषणा कर दी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को शहर के विभिन्न हिस्सों में रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को रोके जाने से नाराज सपा सांसद वीरेंद्र सिंह अर्दली बाजार स्थित टैगोर टाउन कॉलोनी में अपने आवास के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए।

वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाकर मूर्तियों के तोड़े जाने का सच जानना चाहता था। पहले हमें कुछ लोगों के साथ जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में जगह-जगह बल लगाकर कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। मैं जैसे ही अपने आवास से बाहर निकला, मुझे भी रोक दिया गया। सरकार और जिला प्रशासन आखिर कौन-सा सच छिपाना चाहता है। आखिर घाट पर जाने से क्यों रोका जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू कात्यायन ने बताया कि सांसद वीरेंद्र सिंह का आवास है, उसी से कुछ दूरी पर वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। वे घाट जाने की अनुमति मांग रहे हैं। जिलाधिकारी और प्रशासन से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है।