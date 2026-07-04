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अरे अब रहने दो...जब अखिलेश के सामने सपा नेता लगाने लगा दंड बैठक, वीडियो हुआ वायरल

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने सपा नेता के दंड बैठक लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दंड बैठक लगाने वाला शख्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद खुल अखिलेश को कहना पड़ा अरे अब रहने दो।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान एक सपा नेता के दंड-बैठक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अखिलेश यादव के सामने उन्हें इंप्रेस करने की बात कहते हुए दावा करता है कि वो 100 दंड-बैठक लगाएगा। जो पार्टी का ही नेता है। इसके बाद वो दंड-बैठक लगाना शुरू करता है, लेकिन वो कुछ ही दंड-बैठक लगा पाता है। तब तक अखिलेश यादव नेता जी को रोकते हुए कहते हैं कि अरे अब रहने दो....मान गया आपके हाथ बहुत मजबूत हैं। सपा नेता का अखिलेश के सामने दंड-बैठक का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

एक जुलाई को मनाया गया अखिलेश का जन्मदिन

आपको बता दें एक जुलाई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बर्थडे था। इस मौके पर लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर प्रदेशभर से हजारों की तादाद में समर्थक पहुंचे थे। कोई अखिलेश की फोटो, कोई अखिलेश का स्टेच्यू, तो कोई नेता जी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लेकर पहुंचा था। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने भी समर्थकों को निराश नहीं किया। वे भी समर्थकों के बीच गए। सबका अभिवादन स्वीकार किया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने भी एक्स पर सपा अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होने लिखा कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बीएसपी चीफ मायावती समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई दी।

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राम मंदिर चंदा चोरी पर अखिलेश का तंज

वहीं राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा कांड में आखिरकार सुरंगजीवियों को बाहर आना ही पड़ा, क्योंकि अब अपयश का पानी सुरंग में गले तक भर गया है। फिर भी 140 करोड़ देशवासी और दुनियाभर के चंदा-दान देने वाले सनातनी पूछ रहे हैं कि हर काम में आगे रहने वाले, इस घोर-गंभीर मसले पर खुद सामने क्यों नहीं आए। एक्स पर लिखते हुए कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि इस मसले पर दूसरों को आगे क्यों कर दिया, क्या इसमें भी ये सोचकर साजिश की गई है कि ‘महापाप’ के दोष और जनाक्रोश से खुद को बचा लो और दूसरे को फंसाकर उससे सफाई दिलवा दो। जो षडयंत्रजीवी रहे हैं अब तो वो आपस में भी एक-दूसरे की मुखबिरी कर रहे हैं। बंटवारे की लड़ाई सारे राज खोल देगी।

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अखिलेश पर नितिन नवीन का तंज

वहीं लखनऊ के दो दिन के दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राम मंदिर दान प्रकरण पर सपा अध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक भगवान राम मंदिर की आस्था के प्रति दुर्भावना रखी है, उनके लिए बेहतर होगा कि वे भगवान राम मंदिर की आस्था से जुड़े मामलों से दूर रहें।

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