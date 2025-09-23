किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे आजम खान, सपा नेता के जेल से निकलते ही बोले शिवपाल सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सपा के महासचिव आजम खान किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। आजम खान मंगलवार की दोपहर सीतापुर जेल से लगभग दो साल बाद जमानत पर बाहर निकले हैं।

समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सपा महासचिव आजम खान किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे। आजम खान दो साल जेल में रहने के बाद जमानत पर मंगलवार की दोपहर सीतापुर जेल से निकले हैं। आजम को जेल से लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत पार्टी के कई नेता पहुंचे थे। आजम खान को सुबह ही निकलना था लेकिन लगभग 8000 रुपये का चालान जमा नहीं होने के कारण रिहाई में देरी हो गई। चालान जमा होने के बाद वो जेल से छूट गए हैं।