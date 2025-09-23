Samajwadi Party leader Shivpal Singh Yadav says Azam Khan will not join any other party as SP leaders walks out of jail किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे आजम खान, सपा नेता के जेल से निकलते ही बोले शिवपाल सिंह यादव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsSamajwadi Party leader Shivpal Singh Yadav says Azam Khan will not join any other party as SP leaders walks out of jail

किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे आजम खान, सपा नेता के जेल से निकलते ही बोले शिवपाल सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सपा के महासचिव आजम खान किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। आजम खान मंगलवार की दोपहर सीतापुर जेल से लगभग दो साल बाद जमानत पर बाहर निकले हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:08 PM
किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे आजम खान, सपा नेता के जेल से निकलते ही बोले शिवपाल सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सपा महासचिव आजम खान किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे। आजम खान दो साल जेल में रहने के बाद जमानत पर मंगलवार की दोपहर सीतापुर जेल से निकले हैं। आजम को जेल से लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत पार्टी के कई नेता पहुंचे थे। आजम खान को सुबह ही निकलना था लेकिन लगभग 8000 रुपये का चालान जमा नहीं होने के कारण रिहाई में देरी हो गई। चालान जमा होने के बाद वो जेल से छूट गए हैं।

शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में पत्रकारों से कहा कि आजम खान सपा छोड़कर किसी भी अन्य दल में नहीं जायेंगे। उन्होंने आजम की रिहाई पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। शिवपाल ने आरोप लगाया कि आजम खान को सैकड़ों झूठे केस में फंसाया गया था। समाजवादी पार्टी खान की पूरी मदद कर रही है और आगे भी करेगी। शिवपाल ने आजम खान के मायावती की बसपा या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के सवाल पर साफ-साफ कहा कि यह सब झूठी बातें हैं, झूठी अफवाह है।

आजम खान रिहा, सीतापुर जेल से बाहर आते ही बेटों के साथ रामपुर रवाना; किसी से नहीं की बात

लूट, डकैती और धोखाधड़ी में सजायाफ्ता आजम खान को अलग-अलग कुल 53 मुकदमों में जमानत मिली गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को 19 मुकदमों में आजम की रिहाई के परवाने सीतापुर जेल को जारी किए थे। जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद क्वालिटी बार प्रकरण समेत 53 केस में उन्हें जेल से 23 महीने बाद रिहाई मिली है। आजम को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

Azam Khan Azam Khan Case Shivpal Yadav अन्य..
