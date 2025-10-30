Hindustan Hindi News
इरफान सोलंकी से आजम खान बोले- मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में; भावुक होकर गले लगाया

संक्षेप: सपा नेता आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रामपुर में मुलाकात हुई। इरफान को देखकर भावुक हुए आजम खान ने शेर पढ़ा और गले से लगा लिया। आजम ने कहा कि मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में’।

Thu, 30 Oct 2025 06:55 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
करीब तीन साल की कैद के बाद जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री व सपा नेता आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की बुधवार को रामपुर में मुलाकात हुई। इरफान अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा से मिलने पहुंचे। इरफान को देखकर भावुक हुए आजम खान ने शेर पढ़ा और गले से लगा लिया। आजम ने कहा, ‘ऐ गुल-ए-फशूला लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में’। इस शेर के जरिये दोनों ने एक-दूसरे के जेल में बिताए गए मुश्किल वक्त को भी साझा किया।

इरफान सोलंकी ने बताया कि आजम खान और उनके परिवार के पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरे पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी उनके साथ विधायक रहे। आजम हमारे वालिद की तरह हैं। हमारे परिवार में मैं और मेरा भाई जेल में रहे तो आजम खां के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी को भी जेल में रहना पड़ा। आरोप लगाया कि जेल में हमारे साथ किस तरह का अमानवीय बर्ताव हुआ, वह मैं और आजम खां पहले ही बता चुके हैं।

एक-दूसरे को देखकर भावुक हुए

आज जब हम सब मिले तो एक-दूसरे को देखकर भावुक हो गए। सभी की आंखों में आंसू थे लेकिन वक्त जो था, वह कट गया। रामपुर में उनके घर पर हुई पारिवारिक मुलाकात अच्छी रही। इरफान दोपहर साढ़े 12 बजे रामपुर स्थित आजम के आवास पर पहुंचे और दोपहर साढ़े तीन बजे बाहर निकले। इरफान के राजनीतिक सलाहकार सरताज अनवर भी मौजूद रहे। इरफान सोलंकी रामपुर के बाद मुरादाबाद में बेलारी विधायक मोहम्मद फहीम के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे और वहां से देर रात लखनऊ के लिए रवाना हुए। नसीम गुरुवार को लखनऊ में होने वाली सपा विधायकों की बैठकों में शामिल होंगी।

मुश्ताक सोलंकी जैसा बड़ा जनाजा नहीं देखा

इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद आजम खान से जब मीडिया ने पूछा कि इसे सियासी मुलाकात कहें? तो उन्होंने जवाब दिया कि सबकुछ कहिये, जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो जाहिर है कि राजनीतिक मकसद होते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते तो हैं ही, उनके वालिद मुश्ताक सोलंकी से ताल्लुक रहा है। मुश्ताक सोलंकी के इंतकाल के बाद उनके जनाजे में जब शरीक हुआ तो वह मेरी जिंदगी का आखिरी ऐसा जनाजा था, जिसमें मैने इतनी भीड़ देखी। हमारे यहां कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शामिल हों, वह जन्नती होता है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
