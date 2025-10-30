इरफान सोलंकी से आजम खान बोले- मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में; भावुक होकर गले लगाया

संक्षेप: सपा नेता आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रामपुर में मुलाकात हुई। इरफान को देखकर भावुक हुए आजम खान ने शेर पढ़ा और गले से लगा लिया। आजम ने कहा कि मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में’।

करीब तीन साल की कैद के बाद जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री व सपा नेता आजम खान और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की बुधवार को रामपुर में मुलाकात हुई। इरफान अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा से मिलने पहुंचे। इरफान को देखकर भावुक हुए आजम खान ने शेर पढ़ा और गले से लगा लिया। आजम ने कहा, ‘ऐ गुल-ए-फशूला लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में’। इस शेर के जरिये दोनों ने एक-दूसरे के जेल में बिताए गए मुश्किल वक्त को भी साझा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इरफान सोलंकी ने बताया कि आजम खान और उनके परिवार के पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरे पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी उनके साथ विधायक रहे। आजम हमारे वालिद की तरह हैं। हमारे परिवार में मैं और मेरा भाई जेल में रहे तो आजम खां के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी को भी जेल में रहना पड़ा। आरोप लगाया कि जेल में हमारे साथ किस तरह का अमानवीय बर्ताव हुआ, वह मैं और आजम खां पहले ही बता चुके हैं।

एक-दूसरे को देखकर भावुक हुए आज जब हम सब मिले तो एक-दूसरे को देखकर भावुक हो गए। सभी की आंखों में आंसू थे लेकिन वक्त जो था, वह कट गया। रामपुर में उनके घर पर हुई पारिवारिक मुलाकात अच्छी रही। इरफान दोपहर साढ़े 12 बजे रामपुर स्थित आजम के आवास पर पहुंचे और दोपहर साढ़े तीन बजे बाहर निकले। इरफान के राजनीतिक सलाहकार सरताज अनवर भी मौजूद रहे। इरफान सोलंकी रामपुर के बाद मुरादाबाद में बेलारी विधायक मोहम्मद फहीम के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे और वहां से देर रात लखनऊ के लिए रवाना हुए। नसीम गुरुवार को लखनऊ में होने वाली सपा विधायकों की बैठकों में शामिल होंगी।