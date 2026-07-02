Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अकेले सपा बची है जो टूटी नहीं; MP-MLA के पार्टी तोड़ने के ट्रेंड पर BJP को चुनौती देने लगे अखिलेश?

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सांसदों-विधायकों को डराकर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट से जो नहीं हुआ, वह दबाव बनाकर किया जा रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है, जो अब तक नहीं टूटी है।

अकेले सपा बची है जो टूटी नहीं; MP-MLA के पार्टी तोड़ने के ट्रेंड पर BJP को चुनौती देने लगे अखिलेश?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दलों को तोड़ने और सांसदों-विधायकों को डराकर अपनी राजनीति चलाने का आरोप लगाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि देश में अगर कोई पार्टी आज भी दबाव के बावजूद एकजुट खड़ी है, तो वह समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा, "जो बात वोट से नहीं बनी, वो सांसदों और विधायकों को डराकर-धमकाकर करा रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है। समाजवादी पार्टी अकेली बची है, जो अभी नहीं टूटी है।"

ऐसा कोई नहीं जिसे बीजेपी ने दगा नहीं दिया- अखिलेश

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है और दल बदल की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि “संविधान, मर्यादा, आस्था और श्रद्धा को भी दगा दिया है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा, जिसे दगा न दिया हो।” अखिलेश का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बीते कुछ वर्षों में कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायक और सांसद पाला बदलते रहे हैं। जिसमें एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी शामिल है।

ये भी पढ़ें:अखिलेश का सितंबर में चुनाव का चैलेंज; बोले- राम मंदिर दान चोरी से हारेगी बीजेपी
ये भी पढ़ें:अखिलेश ने बर्थडे पर PDA का बताया नया मतलब, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर किए तीखे वार

अकेले सपा बची जो टूटी नहीं- अखिलेश

इसी संदर्भ में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के जनादेश से जो हासिल नहीं हुआ, उसे अब सत्ता और एजेंसियों के दबाव के जरिए हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सपा अध्यक्ष ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि तमाम राजनीतिक दबावों और चुनौतियों के बावजूद समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। उनके बयान को बीजेपी की कथित 'पार्टी तोड़ो' राजनीति पर सीधी चुनौती और अपनी पार्टी की एकजुटता का दावा माना जा रहा है। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार 2027 का विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराना चाहती है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है।

ये भी पढ़ें:राम को नकारने वाले आज अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं; सपा-कांग्रेस पर बरसे योगी

नवंबर छोड़ो, सितंबर में चुनाव करा दें, हम तैयार है- अखिलेश

उन्होंने कहा, "जो लोग नवंबर में चुनाव कराना चाहते थे, वे सितंबर में ही करा दें, हम तैयार हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान, आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंची है। इसी वजह से इस बार भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान, न चढ़ावा और न वोट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, वह अगले ही दिन क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता करती है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News UP Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।