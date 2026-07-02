अकेले सपा बची है जो टूटी नहीं; MP-MLA के पार्टी तोड़ने के ट्रेंड पर BJP को चुनौती देने लगे अखिलेश?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सांसदों-विधायकों को डराकर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट से जो नहीं हुआ, वह दबाव बनाकर किया जा रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है, जो अब तक नहीं टूटी है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दलों को तोड़ने और सांसदों-विधायकों को डराकर अपनी राजनीति चलाने का आरोप लगाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि देश में अगर कोई पार्टी आज भी दबाव के बावजूद एकजुट खड़ी है, तो वह समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा, "जो बात वोट से नहीं बनी, वो सांसदों और विधायकों को डराकर-धमकाकर करा रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है। समाजवादी पार्टी अकेली बची है, जो अभी नहीं टूटी है।"

ऐसा कोई नहीं जिसे बीजेपी ने दगा नहीं दिया- अखिलेश सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है और दल बदल की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि “संविधान, मर्यादा, आस्था और श्रद्धा को भी दगा दिया है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा, जिसे दगा न दिया हो।” अखिलेश का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बीते कुछ वर्षों में कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायक और सांसद पाला बदलते रहे हैं। जिसमें एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी शामिल है।

अकेले सपा बची जो टूटी नहीं- अखिलेश इसी संदर्भ में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के जनादेश से जो हासिल नहीं हुआ, उसे अब सत्ता और एजेंसियों के दबाव के जरिए हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सपा अध्यक्ष ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि तमाम राजनीतिक दबावों और चुनौतियों के बावजूद समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। उनके बयान को बीजेपी की कथित 'पार्टी तोड़ो' राजनीति पर सीधी चुनौती और अपनी पार्टी की एकजुटता का दावा माना जा रहा है। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार 2027 का विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराना चाहती है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है।