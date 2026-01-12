Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSamajwadi Party how will decide candidate tickets for UP Assembly elections 2027? Akhilesh yadav has set the formula
विधानसभा चुनाव-2027 के लिए सपा कैसे तय करेगी प्रत्याशी का टिकट? अखिलेश ने सेट किया फार्मूला

विधानसभा चुनाव-2027 के लिए सपा कैसे तय करेगी प्रत्याशी का टिकट? अखिलेश ने सेट किया फार्मूला

संक्षेप:

अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव-2027 में टिकट के लिए फार्मूला सेट कर दिया है। सपा टिकट देने से पहले दावेदारों के सीट पर आधार का पता लगाएगी। इसमें देखा जाएगा कि जातीय समीकरण के आधार पर सीट पर सबसे अधिक किसका जनाधार है।

Jan 12, 2026 04:09 pm ISTDeep Pandey शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव-2027 में टिकट बंटवारे के लिए फार्मूला बदलने जा रही है। टिकट देने से पहले दावेदारों के सीट पर आधार का पता लगाएगी। इसमें देखा जाएगा कि जातीय समीकरण के आधार पर सीट पर सबसे अधिक किसका जनाधार है। इसके आधार पर उम्मीदवारी तय की जाएगी। इसके लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे कराया जाएगा। इसी सर्वे के आधार पर गठबंधन में सीटों का बंटवारे का फार्मूला भी तय किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टिकट के लिए आधार जरूरी

समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में मिले बेहतरीन परिणाम को बरकार रखना चाहती है। इसीलिए पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि विधानसभा सीटवार सर्वे कराते हुए पता लगाया जाएगा कि जनाधार वाला कौन नेता है। इसीलिए अभी से दावेदारों के नाम लिए जा रहे हैं। सर्वे में देखा जाएगा कि दावेदारों की संबंधित सीट पर कितनी पकड़ है। जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारी फिट बैठ रही है या नहीं। सभी कसौटी पर खरा उतरने वालों का टिकट फाइनल किया जाएगा। जमीनी पकड़ न होने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में इन दिनों लगातार प्रदेशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और दावेदारों के बारे में फीड बैक भी प्राप्त कर रहे हैं।

अन्य पिछड़ी जातियों पर नजर

सपा का मानना है कि उसे यादव के साथ मुस्लिम बिरादरी का साथ मिलता रहा है। लोकसभा चुनाव में कुर्मी बिरादरी का साथ मिला। विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ी जातियों में कुर्मी उम्मीदवारों पर दांव लगाने की तैयारी है। पार्टी चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भी खासा दांव लगाने पर मंथन चल रहा है। सपा अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ अन्य दल से आने वाले मजबूत दावेदारों के नामों पर भी विचार करने की योजना पर काम कर रही है। सपा का मानना है कि ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उसे मिल सकता है। प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, जिनकी अपनी सीट पर मजबूत पकड़ होगी।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की स्थिति

लड़ी----------- 347

जीती----------- 111

मत मिले------ 29543934

मत प्रतिशत----- 32.02

ये भी पढ़ें:यूपी के गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने जा रही योगी सरकार, जानें प्लान
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Samajwadi Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |