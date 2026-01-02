Hindustan Hindi News
कैंडल मार्च निकाल रहे थे सपा जिलाध्यक्ष, करणी सेना के प्रदेश सचिव ने कर दिया हमला, पुलिस ने पकड़ा

संक्षेप:

Jan 02, 2026 11:18 pm ISTDinesh Rathour मुजफ्फरनगर
मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके भाजपा नेता ठाकुर संगीत सोम पर सपा जिलाध्यक्ष द्वारा मुस्लिमों के अपमान का आरोप लगाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार देर शाम महावीर चौक पर कैंडल मार्च के दौरान करणी सेना के प्रदेश सचिव ने सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला बोल दिया। इस दौरान सपाइयों व मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने करणी सेना के प्रदेश सचिव को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने आ गई। उधर करणी सेना के कार्यकर्ता भी सिविल लाइन थाने में पहुंच गए। इस मामले में दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।

सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा विधायक ठाकुर संगीत सोम के खिलाफ बयानबाजी की थी। बयानबाजी को लेकर हिन्दू संगठनों में रोष व्याप्त था। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से बयानबाजी का विरोध किया था।शुक्रवार शाम बांग्लादेश व कनाडा में हिन्दू युवकों की हत्या पर सपा ने कैंडल मार्च महावीर चौक पर निकाला था।

कैंडल मार्च के बाद करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर सपा जिलाध्यक्ष पर हमला बोल दिया। सपाइयों ने गौरव चौहान को मौके पर पकड़ लिया और धक्का-मुक्की व मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने किसी तरह से बीच-बचाव कराया। उसके बाद पुलिस गौरव चौहान को लेकर थाने आ गई। कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष ने थाने पर तहरीर दी है। वहीं हिन्दू संगठन व करणी सेना के कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंच गए और उन्होंने भी तहरीर दी।

