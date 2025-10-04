सपा का प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाएगा, अलर्ट पर प्रशासन; चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात

बरेली बवाल के बाद हालात का जायजा लेने के लिए सपा ने एक प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने का ऐलान किया है। इस डेलीगेशन में 14 नेता शामिल हैं। इसका नेतृत्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष करेंगे। कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल जानेगा। बरेली के डीआईजी और कमिश्नर से भी मिलेगा।

बरेली बवाल के बाद हालात का जायजा लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने शनिवार को एक प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने का ऐलान किया है। इस डेलीगेशन में 14 नेता शामिल हैं। इसका नेतृत्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष करेंगे। इसमें कैराना से सांसद इकरा हसन और सांसद जियाउर्रहमान बर्क भी शामिल रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली के डीआईजी और कमिश्नर से भी मिलेगा। इसके बाद लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेगा। उधर, बरेली प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस-प्रशासन प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की तैयारी में है। बरेली में चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा है कि बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे। बवाल के दौरान लाठीचार्ज में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मकानों-दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने बताया कि घटना की हकीकत जानने के लिए पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडेय की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बरेली जाएगा।

इसमें सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह, नीरज मौर्य, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, वीरपाल सिंह, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, प्रदेश महासचिव व विधायक अताउर रहमान, शहजिल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और प्रदेश सचिव शुभलेश यादव शामिल रहेंगे।

फरार उपद्रवियों की तलाश हुई तेज बरेली बवाल को लेकर पुलिस की ओर से दस मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक कैंट, प्रेमनगर व किला में दर्ज हुआ है। इसमें 126 नामजद और 3225 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इनमें मौलाना तौकीर और उसके कई करीबियों समेत 89 उपद्रवी गिरफ्तार कर 83 जेल भेजे जा चुके हैं। फरार चल रहे अन्य उपद्रवियों की तलाश में पुलिस ने करीब 350 मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं।