आजम खान से आज होगी अखिलेश यादव की मुलाकात, अटकलों पर लगेगा विराम

समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे। बसपा  की आयोजित रैली से ठीक एक दिन पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी हैं। इससे अटकलों पर विराम लगेगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:57 AM
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को आजम खान से मिलने उनसे आवास रामपुर जाएंगे। अखिलेश से पहले पार्टी के अन्य नेता भी उनसे मिल चुके हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा द्वारा आयोजित रैली से ठीक एक दिन पहले दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी हैं। आजम के जेल से छूटने के साथ ही उनके बसपा में जाने की चर्चाओं को भी इससे विराम लगेगा। हालांकि आजम खुद किसी अन्य दल में जाने की बात नकार चुके हैं।

सपा के मुताबिक अखिलेश 10.30 बजे अमौसी एयरपोर्ट से निजी विमान से बरेली जाएंगे। वहां से वह कार से रामपुर जाएंगे और 12.30 बजे उनकी आजम खान से मुलाकत होगी। मुलाकात करीब एक घंटे की प्रस्तावित है। वह 1.30 बजे वहां से निकल कर बरेली एयरपोर्ट 2.30 बजे पहुंचेंगे और निजी हेलीकाप्टर से 3.30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर सभी की नजरें हैं। आजम खान 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद 23 सितंबर को रिहा हुए थे।

आजम सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और वह नेताजी स्व. मुलायम सिंह यादव के काफी करीब रहे हैं। आजम खान की प्रदेश में अपने समाज में अच्छी पकड़ है और मुस्लिमों का वोट पाने के लिए बसपा हमेशा बेचैन रहती है। आजम के बसपा में जाने की चर्चाओं को लेकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसीलिए अखिलेश व आजम की इस मुलाकात पर सियासी दलों की नजरें हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश भी उनसे मिलकर संदेश देंगे कि दोनों के रिश्तों में कोई खटास नहीं है।

हां, मैंने सुना है कि अखिलेश मुझसे मिलने आ रहे :आजम

अखिलेश यादव के रामपुर आगमन पर आजम खान ने कहा कि सुना है आ रहे हैं, आप लोगों से ही सुना है...। आ रहे हैं, अच्छी बात है। मेरी सेहत के बारे में हालचाल लेंगे। मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे ही मिलेंगे और सिर्फ मुझसे ही। यह उनका बड़प्पन है एक बकरी चोर-भैंस चोर से मिलने आ रहे हैं।

