यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का रुख कुछ नरम पड़ा है। शनिवार को उन्होंने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है। दोनों दलों की बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे ‘राधे-राधे कमल खिला’ दे पर तंज करते हुए कहा कि ‘कमल’ मुरझा गया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख शनिवार को नरम और स्पष्ट दिखा। उन्होंने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है। दोनों दलों की बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे ‘राधे-राधे कमल खिला’ दे पर तंज करते हुए कहा कि ‘कमल’ मुरझा गया है। भाजपा वाले कमल को मुरझता हुए देख अब ये नारा दे रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि जाते वक्त भी राधे-राधे कहा जाता है।

अखिलेश यादव शनिवार को पार्टी मुख्यालय में अनिल कसाना, दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री उत्पल राय, अवधेश चौहान, विनय प्रताप, वीरेंद्र, अदनान, असरफ खान और महेश कुमार बबलू को सपा की सदस्यता दिलाने के बाद पत्रकारों से बातचीत रहे थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि बात सीट बंटवारे की नहीं, जीत की है। जो जहां से सीटेगा उसके हिस्से वो सीट जाएगी। आप के यूपी प्रभारी संजय सिंह से मुलाकात और गठबंधन पर किसी तरह की चर्चाओं के सवाल को उन्होंने टाल दिया। अखिलेश ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भाजपा पदाधिकारी की तरह काम करने का आरोप लगाया।

‘सपा सरकार में होता था रामायण मेला’ सपा मुखिया ने मुख्यमंत्री योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने वाले बयान पर कहा कि आयोग के दबाव में अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुंडा में रामकथा के सवाल पर कहा कि सपा रामायण मेला कराती थी। गोरखपुर प्रकरण के प्रश्न पर कहा कि दो दिन शोक के बाद इस पर बात होगी।

‘अखिलेश सुन रहे हैं ’ वेबसाइट को लॉन्च किया जलजीवन मिशन में पानी पाइप डालने की योजना को लूटा गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार में मास्टर है। उन्होंने इस मौके ‘अखिलेश सुन रहे हैं वेबसाइट’ लॉन्च किया। युवाओं से इस पर संवाद करते हुए उनकी राय ली जाएगी और सपा सरकार आने पर इस पर काम होगा।

जयंती पर अखिलेश ने साझा की मुलायम की सीख वहीं रविवार (22 नवंबर) को समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 87वीं जयंती पर अखिलेश यादव ने उन्हें नमन करते हुए पिता से मिली सीख शेयर की। अखिलेश ने कहा कि नेताजी ने सिखाया था कि बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई विरोध करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा बुरा है। यदि कोई सच्चे मन से रिश्ते सुधारने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे आगे बढ़कर थाम लेना चाहिए।