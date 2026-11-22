शीट शेयरिंग को लेकर नरम पड़े अखिलेश, कहा-कई सीटें ऐसी जो जीत सकती है कांग्रेस
यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का रुख कुछ नरम पड़ा है। शनिवार को उन्होंने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है। दोनों दलों की बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे ‘राधे-राधे कमल खिला’ दे पर तंज करते हुए कहा कि ‘कमल’ मुरझा गया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख शनिवार को नरम और स्पष्ट दिखा। उन्होंने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है। दोनों दलों की बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे ‘राधे-राधे कमल खिला’ दे पर तंज करते हुए कहा कि ‘कमल’ मुरझा गया है। भाजपा वाले कमल को मुरझता हुए देख अब ये नारा दे रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि जाते वक्त भी राधे-राधे कहा जाता है।
अखिलेश यादव शनिवार को पार्टी मुख्यालय में अनिल कसाना, दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री उत्पल राय, अवधेश चौहान, विनय प्रताप, वीरेंद्र, अदनान, असरफ खान और महेश कुमार बबलू को सपा की सदस्यता दिलाने के बाद पत्रकारों से बातचीत रहे थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि बात सीट बंटवारे की नहीं, जीत की है। जो जहां से सीटेगा उसके हिस्से वो सीट जाएगी। आप के यूपी प्रभारी संजय सिंह से मुलाकात और गठबंधन पर किसी तरह की चर्चाओं के सवाल को उन्होंने टाल दिया। अखिलेश ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भाजपा पदाधिकारी की तरह काम करने का आरोप लगाया।
‘सपा सरकार में होता था रामायण मेला’
सपा मुखिया ने मुख्यमंत्री योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने वाले बयान पर कहा कि आयोग के दबाव में अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुंडा में रामकथा के सवाल पर कहा कि सपा रामायण मेला कराती थी। गोरखपुर प्रकरण के प्रश्न पर कहा कि दो दिन शोक के बाद इस पर बात होगी।
‘अखिलेश सुन रहे हैं ’ वेबसाइट को लॉन्च किया
जलजीवन मिशन में पानी पाइप डालने की योजना को लूटा गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार में मास्टर है। उन्होंने इस मौके ‘अखिलेश सुन रहे हैं वेबसाइट’ लॉन्च किया। युवाओं से इस पर संवाद करते हुए उनकी राय ली जाएगी और सपा सरकार आने पर इस पर काम होगा।
जयंती पर अखिलेश ने साझा की मुलायम की सीख
वहीं रविवार (22 नवंबर) को समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 87वीं जयंती पर अखिलेश यादव ने उन्हें नमन करते हुए पिता से मिली सीख शेयर की। अखिलेश ने कहा कि नेताजी ने सिखाया था कि बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई विरोध करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा बुरा है। यदि कोई सच्चे मन से रिश्ते सुधारने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे आगे बढ़कर थाम लेना चाहिए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'आज श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर उनको कोटि-कोटि नमन करते हुए हम उनके समाजवादी सिद्धांतों और मानवीय -व्यावहारिक मूल्यों को और भी अधिक दृढ़ता के साथ आत्मसात् और जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय करने का संकल्प दोहराते हैं। नेताजी से हमने जो सबसे सरल सबक सीखा वो था, ’किसी के बुरे वक़्त में साथ देना, और कोई भी हो अगर वो मदद की उम्मीद लेकर आये तो यथासंभव सहायता करना। साथ ही एक अच्छी बात ये भी सीखी कि हो सकता है कोई किसी वजह या दबाव से आपके खिलाफ हो गया हो लेकिन हर कोई हमेशा बुरा या खराब नहीं होता है, इसीलिए जब कभी कोई सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से रिश्ते सुधारने के लिए क़दम बढ़ाए तो हाथ आगे बढ़ाने में पीछे मत हटना। आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनको कोटि-कोटि नमन करते हुए हम उनके समाजवादी सिद्धांतों और मानवीय -व्यावहारिक मूल्यों को और भी अधिक दृढ़ता के साथ आत्मसात् और जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय करने का संकल्प दोहराते हैं।'
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें