‘यूपी में कोई सुरक्षित नहीं’, अखिलेश यादव बोले-गायत्री प्रजापति पर हमले की न्यायिक जांच हो

यूपी की लखनऊ जेल में गायत्री प्रजापति पर हमला हो गया। पांच टांके लगाए, इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट कहा कि यूपी में कहीं भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमले की न्यायिक जांच हो।

यूपी के लखनऊ जिला कारागार में बंद सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को एक बंदी ने सिर पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया। बंदी के हमले में पूर्व मंत्री के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।डॉक्टर ने गायत्री का इलाज कर पांच टांके लगाए, इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हमले की खबर सुनते ही गायत्री की विधायक पत्नी महराजी देवी अपनी बेटी के साथ रोते हुए ट्रॉमा सेंटर पहुंची। इस मामले को लेकरसमाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भूतपूर्व विधायक व उप्र सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। यूपी में कहीं भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है!

आपको बता दें कि गैंगरेप के मामले में सजा काट रहे गायत्री प्रजापति को डायबिटीज, बीपी, गुर्दा, कमर दर्द समेत दूसरी बीमारियों के चलते लम्बे समय से जेल अस्पताल में रखा गया है। बताया जाता है कि मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे गायत्री ने अस्पताल में सफाई करने वाले बंदी विश्वास को पानी देने के लिए बुलाया। आने में थोड़ी देरी होने पर गायत्री ने उससे तल्खी से बोल दिया। इस पर भड़के विश्वास ने पास ही पड़ी रैक की लोहे की रॉड लेकर गायत्री के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए।