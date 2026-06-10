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विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश, भाजपा को हटाने के लिए चलाना होगा वोट का बुलडोजर

Srishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव करीब है। भाजपा को हटाने के लिए वोट का बुलडोजर चलाकर उसे सत्ता से बाहर करना है।

विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश, भाजपा को हटाने के लिए चलाना होगा वोट का बुलडोजर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव करीब है। कार्यकर्ताओं ने जैसे लोकसभा चुनाव में सपा को जिताया वैसे ही विधानस‌भा चुनाव में जिताना है। यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट है। भाजपा को हटाने के लिए वोट का बुलडोजर चलाकर उसे सत्ता से बाहर करना है।

अखिलेश मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के हटने से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून। व्यवस्था और बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में विकास और निर्माण के काम नए सिरे से शुरू होंगे। भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश के सामने संकट पैदा किया है। महंगाई, लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। स्मार्ट मीटर लगाकर जनता से लूट की। डीजल और अन्य ईंधन की कीमते व्यवस्था और बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।

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उत्तर प्रदेश में विकास और निर्माण के काम नए सिरे से शुरू होंगे। भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश के सामने संकट पैदा किया है। महंगाई, लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। स्मार्ट मीटर लगाकर जनता से लूट की। डीजल और अन्य ईंधन की कीमते बढ़ती जा रही हैं। यूरिया और अन्य खादों के लिए संकट है। किसान परेशान है। नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे है। भाजपा सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए से डरी हुई है। पीडीए के निर्दोषों के खिलाफ साजिश कर रही है। पीडीए भाजपा के षडयंत्रों को समझ चुका हैं।

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'भाजपा प्रत्याशी बदलने जा रही'

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा है कि अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे। जब सारे 'घटिया एक्सप्रेस-वे' बन गए और भ्रष्टाचार का आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया तब हटाया तो क्या हटाया? उन्होंने कहा भाजपा 225 सीटों पर उम्मीदवार बदलने जा रही है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा, सुना है इलाहाबाद की सारी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी बदलने जा रही है।

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भाजपा से लोगों का मोहभंग हुआः अजय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर कहा कि सत्ताधारी दल से आम जनता का मोहभंग हो गया है। वह पार्टी में बरेली, लखीमपुर, सीतापुर आदि जिलों से आए लोगों के सदस्यता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अजय राय ने कहा कि कई जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। यह राहुल गांधी द्वारा आम जनता और देश के लिए उठाई जा रही आवाज को समर्थन है। जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। डीजल-पेट्रोल, सीएनजी, कमर्शियल और घरेली गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने भी सदस्यता ग्रहण करने वालों को संबोधित किया।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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