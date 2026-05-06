I-PAC से सपा ने तोड़ा नाता, बंगाल चुनाव में ममता की हार के बाद अखिलेश का बड़ा फैसला

बंगाल चुनाव में ममता की हार के बाद अखिलेश का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कंपनी आई-पैक (I-PAC) से नाता तोड़ लिया है। अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में ममता की हार के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कंपनी आई-पैक (I-PAC) से नाता तोड़ लिया है। लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हां हमारा संबंध उनसे था। कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया। अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। फंड की कमी है, हम इतने फंड नहीं दे सकते हैं। कई कंपनियों के नाम भी लिए।

दरअसल, आई-पैक के पास ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन की जिम्मेदारी थी। यूपी में 2027 के लिए अखिलेश ने अपनी चुनावी रणनीति काम आई-पैक को ही सौंप रखा था। बताया जा रहा है कि अखिलेश ने आई-पैक कंपनी के साथ 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग की। अखिलेश जब जनवरी में बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद सपा ने IPAC को हायर किया। चर्चा यह भी है कि समझौता टूटने के पीछे बजह ईडी की छापेमारी भी है। हालांकि अखिलेश यादव ने सिर्फ दूरी की वजह फंड की कमी ही बताई है।

अखिलेश बोले- भाजपा ने पश्चिम बंगाल में यूपी जैसी वोट डकैती की बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में यूपी जैसी वोट डकैती की। जो ममता ने देखा है, वह सपा 2022 में कन्नौज की छिबरामऊ सीट पर देख चुकी है। 2022 में यूपी में पुलिसकर्मियों ने ड्रेस बदलकर फर्जी वोट डाले थे। एक जाति के अधिकारियों को लगाया गया था, 2019 के लोकसभा में जब मैं हारा था। सब अधिकारी मुख्यमंत्री के सजातीय थे।अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव में कुंदरकी, मिल्कीपुर व अन्य सीटों पर बाईइलेक्शन में भाजपा पर वोटों की डकैती का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में ममता दीदी के साथ भी यही हुआ है। 27 में पीडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा, जनता चुनाव लगेगी।