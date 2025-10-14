सपा ने MLC चुनाव के लिए दो और उम्मीदवार किए घोषित, मेरठ-गाजियाबाद से नितिन तोमर को मिला मौका

संक्षेप: अखिलेश यादव ने मंगलवार को विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की और घोषणा की। आगरा-अलीगढ़ खंड से डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता और मेरठ-गाजियाबाद से नितिन कुमार तोमर को उम्मीदवार बनाया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगामी शिक्षक चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दो और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। आगरा-अलीगढ़ खंड से डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता और मेरठ-गाजियाबाद से नितिन कुमार तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले सपा छह उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को विधान परिषद शिक्षक चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की और घोषणा की है। आगरा-अलीगढ़ खंड से डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता और मेरठ-गाजियाबाद से नितिन कुमार तोमर को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान परिषद की 11 सीटें रिक्त हो रही हैं। शिक्षक और स्नातक कोटे की इन सीटों के लिए सपा मौजूदा समय उम्मीदवार घोषित कर रही है। इसके पहले छह उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। सपा मुखिया अब तक कुल आठ उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं।

इससे पहले सपा ने विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए लाल बिहारी यादव को वाराणसी-मिर्जापुर खंड से और कमलेश को गोरखपुर-फैजाबाद खंड से मैदान में उतारा। सूची के अनुसार, विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए इलाहाबाद-झांसी खंड से डॉ. मान सिंह, वाराणसी-मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कांति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।