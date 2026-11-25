समाजवादी पार्टी ने पहले संकेत दिए कि कांग्रेस 181 सीटें मांग रही है। बाद में कांग्रेस को महज 26 सीटें दे दीं। इतना ही नहीं खुद सपा ने अचानक मंगलवार रात 5 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटें चाहती है, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

उत्तर प्रदेश चुनाव से ज्यादा दिलचस्प कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो गया है। खबरें हैं कि कांग्रेस 120 सीटों से कम पर संतोष करने की मूड में नहीं है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस को 26 सीटें शुरुआती तौर पर देने के बाद सपा ने अचानक शाम को अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब कांग्रेस इसपर नाराजगी जता रही है, लेकिन संख्या को लेकर औपचारिक बयान नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस की तरफ से 120 सीटों की सूची सपा को दे दी थी। एएनआई को सूत्रों ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी बताया है कि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो 120 सीटों से कम में नहीं मानेगी और यही बात दोनों दलों के बीच हुई बातचीत में भी रखी गई थी। पार्टी सांसद इमरान मसूद ने तो यह तक दावा कर दिया है कि अगर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, तो गठबंधन है कहां।

इन सीटों पर फंसा है पेच अब तक पार्टी की तरफ से 120 मांगी गई सीटों की सूची सामने नहीं आई है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई लिस्ट में रायबरेली और अमेठी क्षेत्र की भी कई सीटें हैं। खास बात है कि दोनों ही सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं। वहीं, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा 2024 में जीते थे।

एजेंसी ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस ने दो सीटें सहारनपुर की भी मांगी हैं। जबकि, सपा यहां उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था, 'जीतने वाली पहली 26 सीटों से हुई है शुरुआत। मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात।' हालांकि, उन्होंने संकेत दिए हैं कि आगे चर्चाओं में कांग्रेस को और भी सीटें दी जा सकती हैं।

सपा ने 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार सपा ने ऐलान कर दिया है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान और सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक को उम्मीदवार होंगे। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन, अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली और ललितपुर जिले की ललितपुर विधानसभा सीट से ज्योति लोधी को उतारा गया है। अखिलेश की पार्टी के इस फैसले के तार प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं।

पिक्चर अभी बाकी है कांग्रेस को 26 सीटें दिए जाने का मामला यहीं खत्म होता नहीं दिख रहा है। सांसद अखिलेश यादव ने कांग्रेस से लिस्ट मांगी है और चर्चा करने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'जितनी सीटें आप-हम लड़ें उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों। जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाएगी।'

उन्होंने कहा था, 'आपकी टीम की तरफ़ से प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 सीटों पर आज बात हो गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी संभावित सीटें चिह्नित करके हमें भेज दें। फिर मिल बैठकर देखेंगे कि कौन सी सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की पोजिशन में है।' उन्होंने लिखा, 'हो सकता है कि हम अपने आकलन और जीत के गणितीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतनेवाली सीटों के बारे में भी बताएं जिन पर उन्होंने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश तो ये है कि जब बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर INDIA गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बात हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में और सबसे अच्छी और सकारात्मक परिणाम देनेवाली बात तो ये होगी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को ‘पीडीए प्रत्याशी’ के रूप में प्रस्तुत करें।'

क्या है अखिलेश यादव का प्लान अखिलेश का कहना है, 'सच तो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि सीट का बंटवारा हमारे-तुम्हारे के भाव से हो। हम तो इसे बंटवारा नहीं ‘सीट समायोजन’ कहना चाहते हैं। कठिन समीकरणवाली सीटों पर हम मिलकर कम-से-कम दो प्रत्याशियों पर विचार-विमर्श करके जिसकी अधिक संभावना दिखेगी, उसे चुनकर मिलजुल के जिताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे जाएं बल्कि सहमति से तय किए जाएं। तब ही आपके-हमारे वोट आपस में ट्रांसफर होकर हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कल को हम मिलकर कह सकेंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि बात सीट की नहीं, जीत की है।'

उन्होंने लिखा, ‘आपका-हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार बनाना है। नए हालातों और समीकरण में उसके लिए हमें-आपको कुछ लोगों को एडजस्ट और एकमोडेट करना पड़ेगा। एक-दो लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपने और हमने चुनाव लड़ाने का वादा किया होगा लेकिन वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए दो-चार सीटों पर बदलाव भी करने पड़ेंगे। भावी प्रत्याशियों को भी ये समझना होगा कि हर सीट महत्वपूर्ण है, अगर किसी को सीट नहीं मिल पा रही है या मनचाही सीट नहीं मिल रही है तो निराश न हों। अगर उनके दल के बड़े नेता ने कुछ फेरबदल या बदलाव किया है तो उसके पीछे सोच सरकार बनाने की है और सरकार बन गई तो सबको सम्मान-स्थान मिल जाएगा। हर बड़ा नेता अपनी बात का मान खुद रखेगा, इतना विश्वास तो अपने नेताओं पर लोगों को रखना ही पड़ेगा।’

कांग्रेस को कौन सी 26 सीटें दीं इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें दी थीं। इनमें कौन सी हैं ये 26 सीटें 2022 में जीती रामपुर खास, फरेंदा। दूसरे नंबर की मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर व किदवई नगर। बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर,मांट, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा, खजनी, गोरखपुर, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा शामिल हैं।

कांग्रेस कमजोर स्थिति में ऑफर वाली अधिकतर सीटों पर कांग्रेस काफी कमजोर है। वर्ष 2022 के चुनाव में बागपत में 1229, मोदीनगर 2073, हापुड़ 3195, जेवर 3200, स्याना 2914, खुर्जा 2643, खैर 1514, मांट 1281, फतेहपुर सीकरी 1192 वोट मिले थे।