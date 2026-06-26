भाजपा की तरह हिटलर भी जबरन बना था तानाशाह, अब बनेगी सपा की सरकार: अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। अखिलेश ने यूपी सरकार के लिए कहा कि भाजपा की तरह हिटलर भी जबरदस्ती बहुमत हासिल कर तानाशाह बन बैठा था। अब सपा की सरकार आएगी।
शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से आये नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है। उसकी लोकतंत्र और संविधान में कोई आस्था नहीं है। भाजपा जनता से हार गई तो सांसद खरीदने की योजना बना रही है ताकि भारतीय संविधान में मनमाने संशोधन करने में सफल हो सके। भाजपा सरकार की तरह हिटलर भी जबरदस्ती बहुमत हासिल कर तानाशाह बन बैठा था।
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। वर्ष 2027 में भाजपा को प्रदेश की सत्ता से हटाकर लोकतंत्र बचाना है। यूपी ही देश को बचा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाने की ताकत रखती है। भाजपा सरकार में वोट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रही है। भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। भाजपा केन्द्रीय बलों को लगाकर वोट चोरी करती है। मंदिरों में चढ़ावा चोरी हो रहा है। भाजपा भगवान से भी नहीं डरती है। भगवान श्रीराम की कृपा से समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी की आवाज उठायी।
सपा प्रदेश में बनाएगी सरकार
अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में हर विभाग और कार्य में लूट मची है। टंकियां और पुल गिर रहे हैं। कमीशनखोरी के कारण पुलों, सड़कों और पानी की टंकियों का बेहद घटिया निर्माण हुआ। भ्रष्टाचार के कारण कुछ भी टिकाऊ नहीं है। प्रदेश की जनता अब भाजपा सरकार को भी टिकने नहीं देगी। जनता प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है, नहीं तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देश का अंतिम चुनाव होगा।
अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। भ्रष्टाचार, लापरवाही, कमीशनखोरी के कारण अग्निकांड, दुर्घटनाएं और हत्याएं हो रही है। इस सरकार में हर तरफ मौत ही मौत है। भाजपा सरकार अहंकार में है। संवेदनहीन है। भाजपा किसी का जीवन बचा नहीं सकती है। उसने नौजवानों का जीवन संकट में डाला है। जनता ने तय कर लिया है कि वह भाजपा का भाषण नहीं सुनना चाहती है। भाजपा बेईमान और झूठ बोलने वाली पार्टी है।अखिलेश ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सब मिलकर कार्य करें। एक-दूसरे का सम्मान करें। समाज में सद्भाव बनाएं। भाषा और व्यवहार ठीक रखे। जनता के बीच रहकर सम्पर्क और मदद करें।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें