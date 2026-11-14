दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी से सबसे आगे, HT समिट में अखिलेश यादव का दावा
अखिलेश यादव ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर-1 है। 2018 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी यूपी नंबर-1 है।
समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को HT लीडरशिप समिट 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा, 'अगर कानून-व्यवस्था बेहतर है तो उसका आधार क्या है। NCRB के आंकड़े इसका आधार होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई क्लास में फर्स्ट आया है तो उसके नंबर ज्यादा होंगे। टॉपर होने का मतलब है कि उसने सबसे अधिक नंबर पाए होंगे।'
अखिलेश यादव ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर-1 है। 2018 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी यूपी नंबर-1 है। उन्होंने कहा, 'आज टॉप माफिया वाली लिस्ट कोई नहीं पढ़ता है। कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है। इनमें रघुराज प्रताप सिंह, धनन्जय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय अहमद, सुजीत सिंह, उपेंद्र सिंह शामिल हैं। यह लिस्ट हाई कोर्ट की है। अब इस पर कोई नहीं बोलता है।'
अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को लेकर की टिप्पणी
सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कोर्ट ने 81 बार टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि हम यूपी पुलिस को भंग कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा, 'आप देखिए कि इस सरकार में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बुलडोजर से कानून-व्यवस्था नहीं बनती है। बुलडोजर से किन लोगों के घर तोड़े गए। इनमें गरीब और कमजोर लोग शामिल हैं। मगर आप कुछ और लोगों के नाम लेते हैं।'
यूपी में फर्जी एनकाउंटर के लगाए आरोप
अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, जिसका मॉनिटर करने का काम है। उन्होंने कहा, 'फेक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा PDA के लोग मारे गए हैं। इनकी तस्वीरें नहीं दिखाई जाती हैं क्योंकि पीआर पर दिल्ली से ज्यादा यूपी सरकार पैसा खर्च कर रही है। अगर 2 करोड़ रुपये हर दिन PR पर खर्च होगा तो खबरें कैसे आएंगी।' सपी चीफ ने कहा कि जनता जब वोट डालेगी तब बड़ी खबर आएगी। सूचना विभाग का बजट 2 हजार करोड़ पहुंच गया है। इसके बाद अगली सरकार आएगी तो सूचना विभाग का बजट 3 हजार करोड़ कर सकती है। अगर सरकार चलाने का यही तरीका है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें