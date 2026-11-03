वोटिंग के दिन बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक जारी हो, सपा ने चुनाव आयोग को फिर घेरा

समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है। पार्टी ने वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक जारी करने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिनिधि मण्डल ने ज्ञापन दिया है। यह लिंक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली के मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग को घेरने का प्रयास किया है। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंगलवार को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मण्डल में शामिल प्रदेश सचिव के.के श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह, राधेश्याम सिंह ने ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 1.70 लाख पोलिंग बूथों पर मतदान के दिन वेब कास्टिंग कराने और मतदान केंद्रों भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय किया है।

मतदान के दिन निगरानी के लिए पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग का लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाता है पर राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों को यह उपलब्ध नहीं कराया जाता। इससे दलों व प्रत्याशियों को पोलिंग बूथों पर होने वाली घटनाओं व गड़बड़ियों की जानकारी नहीं हो पाती है। यह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक और जन विरोधी है। सपा ने ज्ञापन में मतदान को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र, भयमुक्त संपन्न कराने के लिए लिंक को दलों व प्रत्याशियों को भी प्रदान किए जाने की मांग की है।