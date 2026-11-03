वोटिंग के दिन बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक जारी हो, सपा ने चुनाव आयोग को फिर घेरा
समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है। पार्टी ने वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक जारी करने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिनिधि मण्डल ने ज्ञापन दिया है। यह लिंक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली के मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग को घेरने का प्रयास किया है। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंगलवार को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मण्डल में शामिल प्रदेश सचिव के.के श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह, राधेश्याम सिंह ने ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 1.70 लाख पोलिंग बूथों पर मतदान के दिन वेब कास्टिंग कराने और मतदान केंद्रों भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय किया है।
मतदान के दिन निगरानी के लिए पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग का लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाता है पर राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों को यह उपलब्ध नहीं कराया जाता। इससे दलों व प्रत्याशियों को पोलिंग बूथों पर होने वाली घटनाओं व गड़बड़ियों की जानकारी नहीं हो पाती है। यह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक और जन विरोधी है। सपा ने ज्ञापन में मतदान को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र, भयमुक्त संपन्न कराने के लिए लिंक को दलों व प्रत्याशियों को भी प्रदान किए जाने की मांग की है।
उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव में गड़बड़ी का आरोप
सपा का आरोप है कि नौ विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में मतदान के दिन भी गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की बड़ी संख्या में शिकायतें हैं। इसके दृश्टिगत भी आने वाले चुनाव में पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग का लिंक प्रदान किया जाना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें