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अखिलेश का दावा- यूपी में अब सपा की बनेगी सरकार, अयोध्या को ‘सियाराम-धाम’ के रूप में करेंगे पुनर्स्थापित

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा  प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में अब सपा की सरकार बनेगी। नई सरकार आने पर सपा अयोध्या को ‘सियाराम-धाम’ के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्यावासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुन: स्थापित करेंगे।

अखिलेश का दावा- यूपी में अब सपा की बनेगी सरकार, अयोध्या को ‘सियाराम-धाम’ के रूप में करेंगे पुनर्स्थापित

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उनकी सरकार आएगी और उनकी सरकार बनते ही वो अयोध्या के लिए काम करेंगे। अयोध्या और अयोध्यावासियों के अधिकारों को दोबारा स्थापित करेंगे। अखिलेश का दावा है कि अब वो अयोध्या के सनातन मान को बढ़ाएंगे और अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे।

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर ‘अयोध्या’ को एक ऐसी अनुपम-अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, जहाँ विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ, हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था-श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के ‘सियाराम-धाम’ के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्यावासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुन: स्थापित करेंगे।

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अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई हेराफेरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सरकार में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी हुई है। लेकिन अब जनता ने भाजपा सरकार के काम और भ्रष्टाचार देख लिए हैं। अब जनता भाजपा को वोट नहीं देगी और भाजपा की सरकार नहीं आएगी। जनता इस बार सपा की सरकार बनाएगी।

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इससे पहले अखिलेश ने शुक्रवार को भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है। उसकी लोकतंत्र और संविधान में कोई आस्था नहीं है। भाजपा जनता से हार गई तो सांसद खरीदने की योजना बना रही है ताकि भारतीय संविधान में मनमाने संशोधन करने में सफल हो सके। भाजपा सरकार की तरह हिटलर भी जबरदस्ती बहुमत हासिल कर तानाशाह बन बैठा था। सपा अध्यक्ष ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से आये कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। प्रदेश की जनता अब भाजपा सरकार को भी टिकने नहीं देगी। जनता प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है।

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अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को भगवान श्रीराम कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में दान सामग्री के कथित गायब होने के मामले में यूपी की भाजपा सरकार ने एसआईटी तो गठित की, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि जांच रिपोर्ट किसे सौंपी गई है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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